Push 3: Ableton veröffentlicht dritte Controller-Generation

Ableton stellt die dritte Generation seines Controllers Push vor. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche soll das Gerät als Standalone-Instrument sowie zusammen mit einem Computer funktionieren. Außerdem spendiert Ableton seiner Flagship-Hardware erweiterte Anschlussmöglichkeiten und die Möglichkeit einer einfachen Nachrüstung.

Zentral sind, wie schon bei Push 2, 64 Pads. Mit Push 3 reagieren sie nun multidirektional auf Druck und Position der Finger. Dadurch sind auch Bending- und Sliding-Techniken sowie unterschiedliche Artikulationen möglich. Außerdem können durch Berührung Filter gesteuert und Noten innerhalb von Akkorden verändert werden.

Neben den überarbeiteten Trigger-Pads und einem verbessertem Display integriert Ableton neue Funktionen auf der Benutzeroberfläche des Geräts. Im Vergleich zum Push 2 gibt es nun auch eine Capture-Taste, eine Lock-Taste zum Sperren von Spuren und Tasten zum Laden, Speichern und Bearbeiten von Songs, Geräten und Clips. Eine „Hotswap”-Taste macht den fliegenden Wechsel zwischen externen Geräten möglich. Ausgangslautstärke, Tempo und Swing-Betrag können mit Hilfe eines klickbaren Drehknopfs eingestellt werden. Ebenfalls neu ist ein sogenanntes Jogwheel, das zum Bearbeiten von MIDI-Noten oder Durchsuchen der Library genutzt werden kann.

Push 3 ist in zwei Konfigurationen erhältlich, je nach Bedürfnis und Budget: Ausgestattet mit Prozessor funktioniert Push als Standalone-Instrument, ohne Prozessor muss Push an einen Computer angeschlossen werden. Der Prozessor kann mit dem Upgrade-Kit auch nachträglich eingebaut werden. Ebenfalls austauschbar sind außerdem Festplatte und Akku des Geräts. Das Audio-Interface kann über ADAT um bis zu acht zusätzliche Ein- und Ausgänge erweitert und so als vollwertiges Mischpult und zentraler Controller eines kompletten Studio-Setups genutzt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Gate- und CV-Signale aus einem kombinierten Eurorack/Push-Setup in modulare Geräte zu schicken und Push mit Class-Compliant-MIDI-Geräten zu verbinden.

Push 3 ist ab sofort via Ableton erhältlich.



Push (Standalone): 1899 Euro

Push: 949 Euro



Die Upgrade-Kits erscheinen Ende 2023 und kosten 999 Euro.