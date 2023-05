Die Platten der Woche mit DJ Prime Cuts, Ebende, Eduardo De La Calle, MCR-T & Partiboi69 und Omar S

MCR-T & Partiboi69 – Naughty By Nature (Mutual Pleasure)

Wer 1800-69-PARTY wählt, bekommt geliefert. Erwartungsgemäß ist purer Hedonismus das Resultat, wenn der Schutzpatron der Church of 69 auf den Westberliner Atzen MCR-T trifft, pur wie das K im Schritt des Partiboi. Bei aller Ekstase sollte aber nicht die Raffinesse übersehen werden, mit der die Tracks zwischen Genres changieren.

„Sex in the Club” schaltet von 150 BPM im Break plötzlich auf Halftime und Codein-triefende Trap-Vocals. Das ist die Handschrift von MCR-T, den die GROOVE-Leser:innen unter die besten Produzent:innen und DJs des letzten Jahres gewählt haben. Aus gutem Grund, denn jedes seiner Sets ist diverser als der gesamte Spotify-Jahresrückblick nerdiger Techno-Evangelisten. Und während die noch darüber streiten, ob es Ghetto Tech oder Ghetto House heißt, greift MCR-T zum Mic und rappt obendrein hinter den Decks. Ob das dann Rave oder Hip-Hop ist, klärt sich im Moshpit. Die Platte ist Retro in allen Facetten, vom Miami-Bass-Rap auf „Go to My Show” bis zum Spielkonsolen-Look des Covers. In einer Ära, die von trancigen Pop-Edits nicht genug bekommen kann, ist sie damit exakt am Zahn der Zeit. Philipp Gschwendtner