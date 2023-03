GROOVE-Leser:innenpoll 2022: Die Ergebnisse

- Advertisement -

Die Leser:innenpolls von 2020 und 2021 bildeten eine Szene ab, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr oder weniger im Internet stattfand. 2022 kehrte man krachend auf die Dancefloors zurück, egal ob im Club oder auf Festivals. Die Musik klang schneller und unberechenbarer, sie bewegte sich näher am Mainstream. Eine neue Generation, die zwei Jahre in Jugendzimmern und öffentlichen Parks mit den Hufen geschart hatte, durfte sich nun auch im regulären Nachtleben austoben. Diese Neuorientierung in der Szene spiegelt sich auch in den meisten Kategorien dieses Polls wider. So könnt ihr den Ergebnissen der Umfrage auch entnehmen, dass saturierte Raver:innen sich am Social-Media-optimierten, unsensiblen und allzu berauschten Auftreten der Jungen stießen.

Bevor ihr euch über die Ergebnisse hermacht, noch eine kleine technische Anmerkung: In diesem Jahr haben den Fragebogen fast doppelt so viele von euch ausgefüllt wie im Vorjahr – auch, weil eine Reihe von DJs den Link in ihren Socials geteilt haben. Aufgrund dieser aussagekräftigen Datenlage gehen wir bei der Auswertung des Polls mehr als bisher in die Tiefe und verraten euch auch, wie es auf den hinteren Plätzen aussieht.

DJ des Jahres

Sven Väth (Foto: Daniel Woeller)

Bei euren DJs des Jahres sorgen in den Top 50 16 Newcomer für ein verändertes Bild – im letzten Jahr waren es elf. The Jakob Sisterz erscheinen auf Platz 47, Martin Garrix auf 46, Lena Willikens auf 40, O.B.I. auf 39, AKKI auf 37, KI/KI auf 30. Außerdem Trym #29, Chlär #28, Roza Terenzi #27, Stella Bossi #24, AGY3NA #22, Brutalismus 3000 #12, Narciss #11, Klangkuenstler #10, Fred Again #8 – und DJ Heartstring auf dem gloriosen Platz 2.

Innerhalb der Top 50 gab es kaum drastische Bewegungen nach oben. Was euch 2021 gefallen hat, konnte 2022 bestenfalls die Position verteidigen. Allein Job Jobse – der Holländer hatte in der Pandemie gelitten – konnte sich von Platz 50 auf die 3 steigern, Eris Drew von 45 auf 18.

Verlierer:innen gibt es natürlich auch: FJAAK fielen von der 11 auf die 44, Ellen Allien von 6 auf 43, Ben UFO von 7 auf 62, Dixon von 8 auf 78, Paramida von 20 auf 127, VTSS 42 auf 133. Nina Kraviz (2021 noch auf Platz 12) ist aus dem Poll gefallen, ebenso Ryan Elliott, Rødhåd, Setaoc Mass, Hadone, Michael Mayer, Objekt, Superflu, Jennifer Cardini und Dr. Rubinstein (die Israelin hatte 2020 Platz 5 erreicht).

Wie volatil der Markt mittlerweile geworden ist, zeigt ein Blick auf die Newcomer:innen von 2021: Während Anetha (jetzt auf #98), DJ MELL G (auf #57), Cormac (#140), Vladimir Dubyshkin (#130), Etapp Kyle (keine Position), Setaoc Mass (dito) und D.Dan (#75) ihre Position in den Top50 schon wieder verloren haben, konnten sich MCR-T, DJ Fuckoff, DJ Gigola, Marie Montexier und Sedef Adasi deutlich verbessern. Dass ihr euren einstigen Lieblingen auch eine zweite Chance gewähren könnt, zeigen die Rückkehrer in die Top 50: zu ihnen gehören Courtesy auf Platz 38, David Guetta (#36), Ricardo Villalobos (#33) oder DJ Stingray 313 (#30).

Sven Väth DJ Heartstring Job Jobse Marie Montexier Gerd Janson Sedef Adasi DJ Gigola Fred again.. DJ Koze Klangkuenstler Narciss Brutalismus 3000 DVS1 Charlotte de Witte DJ Fuckoff Helena Hauff Amelie Lens Freddy K Eris Drew Héctor Oaks MCR-T AGY3NA Kobosil Stella Bossi Roza Terenzi Chlär Trym KI/KI Roman Flügel DJ Stingray 313 DJ Hell DAX J Ricardo Villalobos Marcel Dettmann Marrøn David Guetta AKKI Courtesy O.B.I. Lena Willikens JANEIN Robag Wruhme Ellen Allien FJAAK Laurent Garnier Martin Garrix The Jakob Sisterz Âme Ben Klock Cinthie Patrick Mason Peggy Gou Southstar Fadi Mohem Marlon Hoffstadt I Hate Models DJ Mell G Richie Hawtin DJ Sweet6teen Oguz Avalon Emerson Ben UFO Carl Cox Monika Kruse Solomun Tale of Us Nene H Alexia K Mama Snake Octo Octa Dominik Eulberg SPFDJ THC Skeemask D.Dan Deborah De Luca Perel Dixon Djrum Clara Cuvé SHDW & Obscure Shape Kalte Liebe Vincent Neumann Klaudia Gawlas Malugi Maceo Plex Franziska Berns Bambounou Nico Moreno Adam Beyer Anetha Ryan Elliot Schacke Nico Moreno Phase Fatale Mathias Kaden Cloudy Ogazón Zip Sherelle

Produzent:in des Jahres

Gregor Tresher (Foto: Presse)

Gregor Tresher Sven Väth Fred again.. Qnete DJ Daddy Trance/ Marlon Hoffstadt DJ Heartstring Southstar O.B.I. MCR-T Roman Flügel JakoJako DJ Koze Jimi Jules Robag Wruhme Dominik Eulberg MRD Alex Kassian Chlär Funkvater Frank JANEIN Overmono Amotik Dax J DJ Gigola Laurent Garnier Marcel Dettmann ASA 808 Rene Wise Fadi Mohem Loraine James