April 2023: Die essenziellen Alben (Teil 4)

Trolley Route – Vibrant Colors (Semantica)

Dieses Album ist ein mächtiger Block, es besteht aus 15 Stücken, die alle mindestens fünfeinhalb Minuten dauern, was eine Laufzeit von gut neunzig Minuten ergibt. Oscar Mulero, der hinter dem Projekt Trolley Route steckt, führt darauf seinen konsequenten Weg im eng gesteckten Feld des funktionalen Technos US-amerikanischer Prägung fort, und das gelingt ihm auch in dieser epischen Form wieder überaus gut. Was zuallererst natürlich an seinem Ideenreichtum liegt, der die unerlässliche Grundlage ist, um in diesem Kontext noch erwähnenswerte Spuren zu hinterlassen. Diese kreative Gabe beschränkt sich aber nicht nur auf die kompositorische, sondern setzt sich auch auf produktionstechnischer Ebene fort.

Die meisten Tracks auf Muleros mittlerweile drittem Trolley-Route-Album sind vor allem perfekt funktional, einige andere wirken zudem so, als sei ein Entsättigungsfilter auf sie angewendet oder ein Schleier über die Produktion gelegt worden. Alles, was einen Clubtrack ausmacht, beinhalten diese Stücke, auf der Sound- wie auf der Strukturebene, aber obendrauf kommt eine Art Dekonstruktivismusfaktor, der die Stücke über die Normalität und das Erwartbare die entscheidenden Prozentpunkte hinaushebt. Nie so weit, dass sie dem ihnen heimischen Kontext entrissen und, ganz praktisch gedacht, in entsprechenden DJ-Sets nicht mehr funktionieren würden; die Tracks bleiben vertraut, erzeugen aber gleichzeitig immer wieder Überraschungsgefühle. Oscar Mulero beherrscht diese Gratwanderung perfekt, auf Vibrant Colors gibt es keine Filler. Mathias Schaffhäuser