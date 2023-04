Die Platten der Woche mit Anunaku, Gynoid 74, Konduku, Laksa und Peverelist

Laksa – Body Score EP (RE:LAX)

Schon seit einigen Jahren bringt Laksa mit Veröffentlichungen auf Timedance, Ilian Tape oder Hessle Audio ein Stück street credibility zurück in die Clubmusik. Dabei ist er stilistisch ohne Scheu, und seine Tracks sind mit Stolpersteinen und Schlaglöchern gespickt. Wenn man so will, nimmt er Teile von Techno und Teile von Bass Music und gießt sich seinen eigenen Asphalt.

Auf der Body Score EP treibt er das Spiel mit der Straße auf die Spitze, indem er seinen Brotjob als Sozialarbeiter in die Musik einfließen lässt und Samples aus seinem Arbeitsalltag in die Tracks packt. Das klingt in der Theorie fast schon zu verkopft, als dass man dazu unreflektiert abfeiern könnte. Doch musikalisch funktioniert auch das.

Wie auf „Soulz”, das mit ziemlich wilden, ausschweifenden Bongorhythmen beginnt, bevor die Drums und Samples, perfekt gechoppt und getimet, zum Einsatz kommen, wodurch der Track einiges an Dynamik gewinnt. Er bewegt sich im Bereich über 150 BPM, der, unterbrochen vom eher ambienten „Bodies” (hier wird es beinahe dokumentarisch), im letzten, technoideren Stück „Mind” wieder aufgenommen wird. Dies ist übrigens die erste Veröffentlichung auf RE:LAX, dem Label, das Laksa mit Re:ni betreibt. Ein sehr guter Einstand. Sebastian Hinz