Die Platten der Woche mit A+A, Amir Alexander, Force Placement, Move D und Rhyw

Force Placement – Aerobicide (Evar)

Heast, dreh den Bass auf! Force Placement, Producer-DJ aus L.A., haut auf Evar eine Platte raus, die einem die Raverbrille von der Schnauze klatscht. Mit Aerobicide knattern sieben Teile über den Plattenteller, die den Prüfstand für Subwoofer mit Bauchklatscher-Bässen zerlegen. Ob Force Placement die Acid-Suppe verdickt („Balloon Animals”), die Beats durchs Presswerk schickt („Upsetter”), mit Electro den Wanst der Detroit-Dandys streichelt oder dank Remix-Ratatata von Martyn Bootyspoon den Dancefloor auseinanderschraubt – Aerobicide fickt alles, jeden und vor allem deine Bluetooth-Box. Könnte man mit Bässen heizen, niemand müsste frieren!

Wer glaubt, dass der Lappen von der GROOVE nur Blödsinn labert: Checkt den „Upsetter”-Mix von DJ Manny. Was der Teklife-Typ auf seiner MPC anstellt, ist Mayhem! Übrigens: Sollte jemand aus Versehen die eigenen Speaker durchnudeln, Evar Records gewährt keine Garantie! Handle with care, aber schieb’ an, das Teil! Christoph Benkeser