April 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Octave One – Never On Sunday (430 West)

Octave One sind seit über drei Jahrzehnten Techno-Geschichte. Die neueste Veröffentlichung Never On A Sunday ist ein weiterer Beweis für das Können der Burden-Zwillinge. 2021 kam die Vinylscheibe Contemplate EP heraus, auf deren Tracks das Album rekurriert. Und das klingt über weite Strecken wie Betroffenheits-Pop. Bessere Nummern gibt es allerdings auch, das sind die neuen Nu-Balearic-Cosmic-Add-Ons, selbst wenn das Album harmonisch ungebrochen nicht an die freshen, einstigen Detroit-Balearic-Techno-Hits wie „Burujha” herankommt. Dessen soundtechnischer Scope ist natürlich monströs fett, irgendwie klingen hingegen viele der Tracks auf Never On A Sunday nach AI und DAW.

Die alte, spannende, gut dreckige, analoge Detroiter Looseness ist nur noch in wenigen Tracks des Albums erkennbar („The Bearer” im Orbital- und P41-Remix). Dafür gibt es metrische Euro Disco in der noch metrischeren, nordamerikanischen EDM-Version („The Bearer BB Edit”). Wollen die Zwillinge mit ihrem Alterswerk echt noch einmal zurück in den UK-Mainstream, in dem sie mit Hits wie „Blackwater” reüssierten? Nein. „Mental Forest” etwa blubbert traumhaft, oldschoolig, IDM-mäßig im Breakbeat-Land ohne Breaks. Es ist ein herrlich unentschlossenes Album im Irgendwo. Ehrlich gesagt: Wäre es nicht Octave One, ich fänd’s richtig scheiße. Achtung, Überinterpretation: Es ist schon ziemlich cool, derart auf seine frühere Sound-Signatur und Legacy zu pissen – auch sehr detroit. Mirko Hecktor

Horbeispiele findet ihr in den einschlägigen Stores.