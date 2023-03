Die Platten der Woche mit Bella Boo, Fantastic Man, Farron, J. Albert und Viikatory

J. Albert – config (Couldn’t Care More)

J. Albert couldn’t care more: Der New Yorker Producer presst auf seinem Debüt für die Hamburger Labelschule fünf alte Perlon-Platten in die Rekordbox – gleichzeitig, wie man zum Beispiel auf „Armor” hören kann.

Dass Jiovanni Nadal der dreamy dub dude geblieben ist, den man von Veröffentlichungen auf 1080p oder Hypercolour kennt, zeigt er trotzdem: „config4” klingt, als würde Huerco S. im Traum an einer Anleitung von Ikea scheitern. „config5” klaut das Amen aus dem Break. Und „config2” gibt sich Mühe, wie Actress auf Adderall zu schieben. Dazwischen fetzen Beats ins Bällebad, für die man mindestens eine Geschlechtskrankheit riskiert. Mal zwitschert die Percussion wie Uschi nach fünf Halben, dann will man endlich wieder Human Traffic gucken. Was macht J. Albert bei all dem Zinnober? Er schlackert weiter schräge Synths über den Borstenbass, bis Minimal wieder ein Ding wird. Hose runter, Hände hoch: Wer diese Platte auflegt, riskiert fünf Punkte in der Panorama Bar. Christoph Benkeser