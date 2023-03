Nachtbraker – Capichone EP (Peach Discs)

Was macht diese EP anders als 90 Prozent aller anderen? Ein entscheidender Faktor ist, dass auf Capichone Dur im Gegensatz zu Moll eine größere Rolle spielt als in der Techno-House-Welt üblich. Dur, Moll, hä? Wem das nichts sagt, hier ein kurzer Exkurs: Ein Stück ist in Moll, wenn man über die dominierende Harmonie „What Shall We Do With The Drunken Sailor” singen kann. Klappt das nicht, steht es in Dur – so die flapsige, aber wunderbar funktionierende Kurzerläuterung von Musiklehrer:innen.

Dur wird im europäisch geprägten Kulturkreis mit Freude und Positivem assoziiert, und genau solche Gefühle löst auch die neue Nachtbraker-EP aus und hebt sich damit wohltuend vom Melancholie-Kitsch ab, der oft die Dancefloors dominiert. Denn, hey, Disco ist Lebensfreude. Und diese Freude verwandelt Maurits Verwoerd alias Nachtbraker ohne falsche Lieblichkeit in tanzbare Musik zwischen Disco-House, moderatem Techno und flottem Breakbeat – und wenn doch in Moll, dann ohne Betroffenheitsmaske. Mathias Schaffhäuser