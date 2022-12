Die Platten der Woche mit Claudio PRC, Helena Hauff und Narciss

Jensen Interceptor x DeFeKT – Free Your Mind (Tresor)

Diese Veröffentlichung ist soundästhetisch grandios. Hier geht es um eine physikalische Kausalität: Input ist gleich Output. Und Output ist seit Jahrzehnten eine Konstante von Tresor, das so fett, so nicht-distorted laut wie eh und je veröffentlicht.

Free Your Mind ist ein Lehrstück in runder TR-808-Electro-Ästhetik. Genau so geht Groove. Genau so geht Club („Broken City”). „Leisure Machine” taucht tief in die Detroiter Musikgeschichte ein. Das könnte als Kulturkonservatismus gewertet werden. Sei es drum. Diese radikale Hybris-Verlorenheit und gleichzeitig lupenreine Frequenz-Freistellung der Synthfläche, die sich gegen das Beatkonstrukt erhebt und verschiebt, ist großes Wissen. Die einsame, dreimal nachhallende Snare kurz vor dem Break ist präziseste Detailgenauigkeit. Dort lauert es: Das große Andere der Tanzfläche. Immer noch!

Der Pressetext der Scheibe legt die Multiple-Sklerose-Erkrankung des einen und die familiäre Nähe zu dieser Krankheit des anderen Musikproduzenten offen. Empowerment. Was bedeutet das in Bezug auf analoge Musikproduktion? Gibt es eine Nähe zwischen den labilen Stromkreisläufen der TR-808, elektronischen Feedback-Schleifen, menschlichem Alter und Nervenbahnen? Das ist eine Frage, die mir bei „Nite Night” durch den Kopf fließt. Körperlichkeit wird seit jeher gesellschaftlich-normativ kontrolliert. Unsere alten Disco-Kämpfe sind eure neuen Disco-Kämpfe! Diese Mini-EP hat jedoch in Bezug auf die wohltuende Aktivierung des Dancefloor-Bodys vielleicht eine andere Agenda: Heilung. Mirko Hecktor