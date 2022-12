Scooter: Techno-Band besteht nur noch aus H.P. Baxxter

Nachdem Sebastian Schilde, ehemaliger Keyboarder des Elektronik-Acts, via Instagram seinen Ausstieg angekündigt hatte, folgt nun der nächste Verlust für Scooter: Auch Michael Simon, zuständig für die Synthesizer, scheidet aus.

Der offizielle Scooter-Instagram-Account bestätigte die Neuigkeiten in einem ausführlichen Post. „Wir sind Michael Simon sehr dankbar für seine Loyalität, Energie, Einsatzbereitschaft und musikalischen Input in all den Jahren”, heißt es. Simon soll weiterhin im Musikverlag der Band tätig sein, so das Management.

Scooter gründete sich 1993 in Hamburg und erreichte mit EDM- und Dance-Tracks internationale Erfolge. Bis auf Frontmann H.P. Baxxter wechselten die Bandmitglieder regelmäßig. Wer künftig das Trio komplettieren wird, sei noch nicht bekannt.