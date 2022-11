Die Platten der Woche mit Artefakt, Daniel Wang, RDS, Rick Wade und Space Dimension Controller

Artefakt – Brain Dripper EP (Delsin)

Techno und das All – warum diese Kombo so gut funktioniert, liegt auf der Hand: Astrophysikalische Prozesse laufen wie alles in der Natur zyklisch ab, sind dabei aber ebenso unwirklich groß und kataklysmisch wie wunderschön und traumartig. Der Rhythmus des Kosmos spiegelt sich im Pulsieren von Supernovae, den irdischen Gezeiten oder unserem Herzschlag – letztlich auch in einem Beat. Artefakt üben sich seit nunmehr drei Alben und einem guten Dutzend EPs darin, all diese Ebenen zu integrieren, also atmosphärischen, nein stratosphärischen, emotional aufgeladenen Ambient Techno mit brillantem Drumprogramming in den Äther zu pusten.

Brain Dripper, abermals via Delsin gelandet, könnte unter all den hochklassigen Veröffentlichungen des niederländischen Duos aber tatsächlich eine der bislang stärksten sein. Wie hier der lauwarm anflutende Klang der tiefsten Neunziger mit zeitgenössischen Produktionswerten ausstaffiert und abgekühlt wird, ist ein verdammter Hochgenuss. Schon „The West” übt sich dabei dennoch in einem gewissen Understatement, lässt die Breakbeats in einem Nebel aus Pads verdampfen und entwickelt dabei waschechten Soundtrackcharakter. „Rail” und „1992” massieren anschließend mit enormer Sehnsucht die Tränendrüse und nutzen krosse 808s unter schimmernden Flächen, die scheinbar stilecht mit einem SH-101 erzeugt und hinterher digital bearbeitet wurden. Wer weiß, ganz sicher lässt sich das mittlerweile ja angesichts endloser digitaler Emulationsoptionen gar nicht mehr sagen.

Sicher ist aber: Das Rezept funktioniert. Titeltrack und Rausschmeißer „Transient Being” gehen dann wieder in eine etwas modernere Richtung, was keineswegs mit Verlusten an Emotion verbunden ist. Artefakt sind zu versiert in dem, was sie tun, als dass ihre Musikalität vom Equipment abhängig gemacht werden müsste. Und dennoch: Gerne können die beiden Wahlberliner beim nächsten Mal das Braindance-Workout noch länger, tiefer und vielleicht auch analoger gestalten. Stehen würde es ihnen allemal. Nils Schlechtriemen