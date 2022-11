Tapestry: Zehn Tapes für Rabimmel-Rabammel-Rabumm

Paula Temple – Live from the Mill, Summer of 1995 (Never Sleep)

Alles bleibt so, wie es ist! Auf Never Sleep, dem Kaugummiautomaten von Gabber Eleganza, erscheint ein Mixtape von Paula Temple – und Techno klingt endlich so wie damals, weil, Moment mal: Da steht, dass das Ding von 1995 ist! Smash mich hart, der Bums klingt heute genauso wie vor 30 Jahren? Kraaaaass, ey, da hat sich ja echt nix verändert!

Weil heute eine neue Generation in Raverbrillen und Plateauschuhen als Abziehbilder der Technogeschichte rumhampelt, fällt das aber nicht weiter auf. Die Kickdrum prügelt im Loop. Trance blinzelt durch. Und wer mit Marusha noch was anfangen kann, heult heute in den YouTube-Comments von früher!

Das Tape findet ihr hier.