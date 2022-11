Die Platten der Woche mit DJ Plead, Lårry, Losoul, Man Power und moktar

Man Power – Blood Money Power (Me Me Me)

Ursprünglich sollte diese EP der Start einer Serie von Maxis werden, auf denen Man Power in das Gewand von Fake-Achtziger-Acts schlüpfen wollte. Alles war geplant, inklusive gefälschter Discogs-Einträge der Fantasie-Künstler:innen – ein typisches Lockdown-Projekt, wenn der unterforderte Geist durch die Schädeldecke will. Zum Glück bekam Mister Kirkwood dann doch wieder Bodenhaftung und bekannte sich mit eigenem Namen zu dem Projekt, denn die Tracks sind mehr als Reminiszenzen an die Achtziger.

Auf „Blood Money Power” sprechsingen Junto Club und Club Tularosa Zeilen wie „Capital is a cancer/Nihilism’s not the answer/Currency is not our master/It’s a symptom of the cancer”, der Bass hat schon mal von D.A.F. und Italo Disco gehört, und wenn dieses Stück kein Hit wird, dann werden damit nur die zitierten Zeilen verifiziert.Wer so viel Agitprop verschmäht, kann auf die Instrumentalversion mit Sehnsuchts-Synthie statt Gesang zurückgreifen oder die beiden kurzen Kracher „The Dogma Of Mill” und „Praxis” zur Betäubung hören. Mathias Schaffhäuser