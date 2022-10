Oktober 2022: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Rival Consoles – Now Is (Erased Tapes)

Mit seinem achten Album für Erased Tapes fährt Ryan Lee West alias Rival Consoles derart fulminant an die Wand, dass einzig die AirBags den Impact vorhalten, den seine Musik leider nicht hat. Wests Idee von Techno-Pop, also der Verbindung von Popmusik mit einem imaginierten Dancefloor-Flirren, ist so konfus wie blutleer. Es können halt nicht alle Moderat sein. Das klingt fies und ungerecht, stimmt aber leider.

Warum ist hier alles so laut? So wahnsinnig artifiziell und so mega abgekoppelt von jeder realness? Und warum zerrt es dann trotzdem nicht? Ryan, ey, zieh’ doch für Distortion einfach den Kanal hoch, das rote Lämpchen, remember? Das muss glühen. Deine Arpeggios kannst du dir in der Badewanne anhören. Und dich dabei auch gleich entscheiden, was du zukünftig machen willst. Popmusik oder Dancefloor. Die Kombination aus beidem – sehr fein übrigens – kannst du leider nicht. Noch nicht. Und mit kiloweise Hall wird deine Musik auch nicht besser. Hör doch mal in dich rein – und vor allem den finalen Track deines neuen Albums. Vielleicht ist „Quiet Home” ja der richtige Weg?

Du musst dich dann natürlich mit Jon Hopkins um die verfügbaren Termine in den Philharmonien dieser Welt kloppen. Euer Ding. Ihr macht das schon. Now Is? Volle Kanne unwichtig und mörderegal. Schade ums Vinyl. Thaddeus Herrmann