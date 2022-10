Oktober 2022: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Loraine James – Building Something Beautiful For Me (Phantom Limb)

Weltumarmend bei gleichzeitig individueller Gereiztheit, so lässt sich dieses Album der Londoner Produzentin Loraine James zusammenfassen. James ist schwarz und queer, und das ließ sich auch über den New Yorker Komponisten Julius Eastman sagen, an dessen Werken sie sich hier abarbeitet. Eastman ist einer der großen Vergessenen der Musikgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch eine Professorenstelle schützte ihn nicht davor, 1990 obdachlos im Alter von nur 50 Jahren zu sterben. In Zusammenarbeit mit dem Label Phantom Limb erhielt James die Original-Spuren wegweisender Einspielungen des Minimal-Komponisten aus dem Nachlass, den Eastmans Bruder Gerry verwaltet.

Einige der Titel verweisen auf die Originale, doch selbst bei Kenntnis dieser lässt sich keine große musikalische Nähe der neuen Stücke feststellen: „Choose To Be Gay” etwa ist ein Fluten im Dunkeltank warmer Sounds, wo Eastmans Original-Komposition „Femenine” ein stehendes Xylophon-Motiv durchvariiert. „What Now?” hingegen gründelt durch den Klang eines obertonreichen, Gong-Frequenzen ausspuckenden Synthies. Und flicht nur kurz vorm Schluss eine Gesangspassage aus Eastmans „Prelude To The Holy Presence Of Joan D’Arc” ein.

Der direkte Vergleich zeigt, da wo der abenteuersuchende Eastman seine Randexistenz in Lamento, Schwarzer Musikgeschichte, Konfrontation suchte, umhüllt Loraine James ihre Arbeit mit einer Wärme, teils sogar einem Geborgenheitsgefühl. So in „The Perception Of Me (Crazy N*****)”, wo flötende und spinettartige Keys gegen Ende von watteweichen Beats verpackt werden. Es gilt also gleich zwei Musiken zu entdecken, die von Eastman und die von Loraine James. Christoph Braun