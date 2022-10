Oktober: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Carl Cox – Electronic Generations (BMG Rights Management)

Eine meiner ersten näheren Begegnungen mit Carl Cox ereignete sich 1995 auf einem Musikfestival im französischen Rennes, das für sich ziemlich unvergesslich blieb, weil Daft Punk dort noch ein Konzert ohne Helme gaben. Weil es eine staatlich organisierte Veranstaltung war, mussten DJs zur Musikrechteabgeltung nach ihrem Auftritt eine Liste ihrer gespielten Tracks ausfüllen. Carl schaute mich etwas ratlos an und fragte, ob ich ihm helfen könnte, denn sein DJ-Koffer bestand aus sehr vielen White Labels, von denen er nur bedingt wusste, welche Platte das jetzt wirklich war. Mit Taschenlampe begann dann die Namenssafari und nach 15 von gefühlt 50 Stücken wurde die Liste als vollständig deklariert. Großes Lachen, Handshake. Und genau das ist und war mein Eindruck von Carl Cox: Ein Arbeiter vor dem Herren, dessen einnehmende Präsenz ihn nahezu zwingend zum Entertainer macht.

Carl Cox ist nicht erst auf einer der oberen Stufen der Erfolgsleiter angekommen, seit die Wembley-Arena in seinem Tourkalender vorkommt. Dennoch bleibt immer eine Leerstelle, die er (vielleicht sogar bewusst) nicht füllen will. Denn so wie seine DJ-Sets sind auch seine eigenen Tracks seit jeher extrem funktional und damit auch weitgehend gesichtslos. Und genau diesen Eindruck kann auch sein erstes Album seit zehn Jahren nicht wirklich ändern. Da reihen sich 17 Tools aneinander, die dann durch zwei „Singles”, Zusammenarbeiten mit Fatboy Slim und Nicole Moudaber plus Remixe, ergänzt werden.

Viele der Tracks wie „Deep Space X” oder das 909-Gewitter plus Distortion-Pedal namens „World Gone Mad” würden perfekt in jedes Techno-Set zwischen drei und sechs Uhr passen, wirken aber gleichzeitig auch wie Stücke, die auf jedem Peloton den Drehzahlmesser höherschrauben sollen. In „Keep The Pressure On” britzelt eine böse Acid-Line zu Old-School-Low-Toms und Handclaps, wird aber dann recht unsanft und lieblos nach vier Minuten ausgeblendet. Die leichteste Note haben noch der namensgebende Opener oder auch „Our Time Will Come”, das sehr an die frühen Stücke von Dave Angel erinnert.

Wieder einmal stellt sich hier die Frage: Warum nennt man so etwas „Album”, wenn die Spannungskurve nahezu aller Tracks nur einem geraden Zollstock gleicht? Carl Cox betont immer wieder seine Acid-House-Vergangenheit, aber alle seine klanglichen Zitate laufen zu schnell auf Stapelware heraus, in dessen Zwischenräumen kein Platz für eine Geschichte oder Erzählung ist. Auch seine Evolutionsanspielung durch die Roboter auf dem Cover findet sich nicht in der Musik wieder. Selbst ungemein monotone Tracks können ja ihr eigenes Leben entwickeln, wenn sie sich selbst den Raum lassen, allen Einzelelementen eine eigene Bühne zu geben. Dies lässt Carl Cox leider zu selten zu. Er denkt in Breitwandperspektive, die immer an Überforderung grenzt.

Vielleicht wäre die Frage nach Tracks anderer Bauart und Dramaturgie aber auch so, als würde man von James Cameron oder Jerry Bruckheimer verlangen, einen Kurzfilm zu drehen. Ich kann nur im Kopf und Ohr keine Geschichte erkennen, an die ich mich am nächsten Morgen oder Jahre später noch erinnern kann. Im Gegensatz zu der Nacht in Rennes, als die Roboter noch keine Helme trugen. Gregor Wildermann