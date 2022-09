Die Platten der Woche mit Cio D’Or, downstairs J, nthng, Maara und Patrick Brian

Patrick Brian – Early Hours EP (Sneaker Social Club)

Patrick Brian ist Amerikaner. Dieser Satz muss gleich fallen, denn da kommt man erst mal nicht drauf, wenn man die Early Hours EP hört. Die Musik hier klingt halt very British, hat Garage House und 2-Step als Grundlage, ist bisweilen regelrecht grimey. Folgerichtig ist der in Los Angeles beheimatete Produzent mit dieser Sechs-Track-EP bei Jamie Russels in Bristol ansässigem Label Sneaker Social Club gelandet.

Das Amerikanische deutet sich erst beim zweiten Hinhören an, in dramatischen Streicherarrangements, wie sie bisweilen im Gangsta-Rap zu hören sind („Ill Wishes”), oder in der Bezugnahme auf lateinamerikanische Rhythmen und Sounds („Cry Baby”). Insgesamt adressieren die 22 Minuten nicht direkt den Dancefloor, sondern tatsächlich die Early Hours, die frühen Stunden, wenn man den Club verlässt, der Nebel über der Stadt hängt und die Bässe noch leicht in den Knochen nachvibrieren. Sebastian Hinz