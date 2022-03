Berghain (Foto: Presse (Berghain))

Das Berghain hat bekanntgegeben, am kommenden Samstag, den 5. März, wiederzueröffnen. In den anschließenden Wochen wird auch der reguläre Clubbetrieb wieder aufgenommen. Somit soll im März wieder freitags in der Panorama Bar und samstags in selbiger sowie im Berghain gefeiert werden.

Zur Eröffnung stehen unter anderem MARRØN, Dr. Rubinstein, DJ Fart in the Club und die Idjut Boys auf dem Line-up. Das Closing übernimmt in der Panorama Bar Cromby und im Berghain Fiedel. Darüber hinaus geben JakoJako und Naty Seres ihr Resident-Debüt. Das vollständige Line-up für die Wiedereröffnung und den gesamten März ist auf der Website des Clubs nachzulesen.

Zudem engagiert sich das Berghain politisch und humanitär und spendet die Einnahmen der ersten Klubnacht an Hilfsorganisationen, die sich vor Ort für die vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen einsetzen. Der Fokus liegt dabei auf LGBTQIA+ und BiPoCs. Eine Liste der Hilfsorganisationen ist ebenfalls der Website zu entnehmen.