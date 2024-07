AWAY X Equation: Wir verlosen Tickets für die Party im ://about blank

Am 6. Juli macht die Berliner Partyreihe AWAY gemeinsame Sache mit dem Festival Equation. Für die Party im ://about blank haben sich DJs wie Tiga, Discrete Circuit und Cora angekündigt. Auch das restliche Line-up lässt bis Montag keine weiteren Pläne zu.

Wer bei AWAY x Equation dabei sein will, schickt uns bis zum 5. Juli um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff AWQUATION und seinem vollen Namen an gewinnen@groove.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir 2×2 Tickets.

