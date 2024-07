„Feiern bis zum Untergang”: Arte zeigt Kurz-Doku zur Realitätsflucht auf dem Dancefloor

Warum wollen junge Leute immer härter feiern? Arte präsentiert mit einer Kurz-Doku mögliche Antworten für die Realitätsflucht. In Generation Krise: Feiern bis zum Untergang sprechen dafür Mitglieder des Tiefbasskommandos, einer Berliner Hip-Hop-Crew mit Techno-Einflüssen.

Außerdem erklärt das Berliner Partykollektiv Gabber Industries, warum Hardtechno derzeit so beliebt ist – und was Hacken mit Aggressivität zu tun hat. Die Doku ist Teil von Tracks, dem Subkultur-Reportageformat von Arte. Generation Krise lässt sich seit dem 15. Juli via Arte-Mediathek und YouTube abrufen.