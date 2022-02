Für die Erstellung der Groove Charts (Januar/Februar 2022) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt:

Al Wootton, Alva, Anna Adams, Answer Code Request, aya, Ayesha, Barker, Bebetta, Belia Winnewisser, Bella Boo, Charlotte de Witte, Coffintexts, Cromby, Cyan85, CYRK, D. Strange, DJ Mell G, Elad Magdasi, Emika Elena, Eomac, Falhaber, Freddy K, Gijensu, Gregor Tresher, Groove Attack, Hard Wax, HHV, Hoe_mies, Innere Tueren, Iona, Iron Curtis, JakoJako, James Bangura, JANEIN, Johannes Volk, Kiara Scuro, Killbourne, Kompakt, Lady Blacktronika, Laura BCR, Lifka, livwutang, Lost Trax, Lucinee, Luigi Di Venere, Manuel Tur, Mary Yuzovskaya, Matisa, Metaraph, Mor Elian, Muallem, MYD, Narciss, Nathan Fake, nd_baumecker, Nicole, Nina Kraviz, O-Wells, Om Unit, Paula Koski, Paula Tape, Perc, Priori, Projekt Gestalten, quadratschulz, Radical Softness, Roy Davis Jr., Rush Hour, Sedef Adasi, Serendeepity, Session Victim, Shifted, Skydiver Records, Slam, Soela, Special Request, Stefan Goldmann, Terrence Dixon, Tommy Four Seven, TONE, Toxido Mask, Vince Watson

Hier kommt ihr zur großen DJ-Charts-Auswertung für November und Dezember 2021.

Top 30 Singles & EPs

01. DD2 – Infinite/Scattered Blue [Nowt Recordings]

02. DJ Python – Club Sentimientos Vol 2 [Incienso]

03. D.Dan – X-Dreams [summerpup]

04. Burial – Antidawn [Hyperdub]

05. Negroni Nails – Slow Motion Drip [Klakson]

06. Ploy – Rayhana [Deaf Test]

07. K-LONE – Zissou [Wisdom Teeth]

08. MRD – Out Of Red EP [NALI]

09. Primal Code – AI Calculator [Kalahari Oyster Cult]

10. Lake Haze – Osmosis [Cultivated Electronics]

11. Roza Terenzi & JD Third Nature [Step Ball Chain]

12. Kaiser – Beginning Of The End [Attic Music]

13. Maelstrom & Fasme – Lotus 48 [Central Processing Unit]

14. Atrice – IT049 – Q [Ilian Tape]

15. Dosis – Naranja [Delicate Records]

16. JD Typo – Tools For Success EP [Trix Trax]

17. PRZ – Wishmaker [Clone West Coast Series]

18. The Jak – Black Accordion / Dirty Riddim ’87 [Dirty Blends]

19. Valentino Mora – Hydrosphere [Ido Records]

20. P. Vanillaboy – Mini Me Ep [Goddess Music]

21. Stef Mendesidis – Klockworks 33 [Klockworks]

22. Batu – I Own Your Energy [Timedance]

23. Klaus – Sabz / Qua [Tanum]

24. Queer On Acid – Shortcut [Kneaded Pains]

25. Saoirse – Gentle Romance [Trust Recordings]

26. The Lady Machine – Magnify [Mote Evolver]

27. Chlär – Staying True [Welcome to the Loop World[

28. Earl Young – Take Them In Prayer [Athens Of The North]

29. Neewt & Babydawg – Skyline Tears [YAPPIN]

30. Autarkic – Kar Bagehenom [Garzen Records]

Top 10 Alben & Compilations

01. Bonobo – Fragments [Ninja Tune]

02. Sansibar – Sans Musique [Kalahari Oyster Cult]

03. Aleksi Perälä – Spectrum Analysis (Repetitive Rhythm Research)

04. Biosphere – Shortwave Memories [Biophon Records]

05. John Beltran – Aesthete [Furthur Electronix]

06. Jonas Kopp – Less Is More Part II (Tremsix)

07. Mystic Jungle | Deviant Disco [Periodica Records]

08. Myxomy – Myxomy [Subtext Recordings]

09. Patricia – Blue Ridge [Analogical Force]

10. Soichi Terada – Asakusa Light [Rush Hour]