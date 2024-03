Die Platten der Woche mit Arkajo, aya, The Exaltics, LUXE & Angel D’lite und T Goldsmith

aya – Lip Flip (YCO)

aya. Auch so eine Producerin, die sich nix und vielleicht die einzige, die sich wirklich gar nix scheißt. Bühne, Show, alles hamma. So ein bisschen wie DJ Marcelle in Hot Coutür! Und das letzte Hole in One auf Hyperdub sollte uns allen noch in guter Erinnerung sein. Wem nicht: egal! Hier vier verrückte Nachfolger zum Preis von drei – und wenn Sie gleich anrufen, gibt’s dieses absolut ansehnliche Coverartwork noch oben drauf.

Ja, gut. Das vielleicht nicht. Aber die Tracks: Halleluja! Zappeln herum und schenken Grime und Footwork und dem ganzen Bums ein schönes, neues Zuhause. Ach ja, Surgeon gefällt es auch, vor allem „Dexxy Is A Midnight Runner”, sagt er ja selbst. Kein grobes Wunder. Das ist schon so etwas, das, ich sag’ mal, ganz für sich allein stehen kann. Also, ernsthaft. Wer klingt denn sonst noch so wie aya? Fiele mir noch LOFT ein. Und das ist aber auch nur gegoogelt. Außerdem steht da, das war aya vor ein paar Jahren. Macht natürlich Sinn, jetzt, wo man’s weiß. Mir fehlt hier jedenfalls das weitere Wort, kann man nicht beschreiben. Lip Flip muss man einfach hören. Christoph Benkeser