Am 4. April ist der Detroiter DJ, Produzent und Label-Besitzer Tim Baker verstorben. Freunde wie Alan Oldham bestätigten den Tod des Musikers und sprachen ihr Beileid und Mitgefühl aus. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Tim Baker begann 1984 aufzulegen. Bereits ein paar Jahre später war er neben Jeff Mills Resident-DJ im Nectarine Club. In den 90er-Jahren veranstaltete er die Elephanthaus-Raves in Detroit und gründete ein gleichnamiges Fashion-Label für Clubwear. 1994 hatte er seinen ersten Auftritt im Tresor in Berlin. Von da an begann er regelmässig durch Europa zu touren. Bald gab er die Mode auf und machte aus Elephanthaus ein Plattenlabel, das hauptsächlich als Plattform für seine eigenen Releases diente. Auch auf Labels wie Ovum oder Minifunk sind seine Tracks zu finden.

1998 verlies er Detroit und lebte von da an in Chicago.