Lukas Stern (Foto: Facebook Lukas Stern)

MTB002 erscheint Anfang Mai auf dem Mitsubasa-Label und ist bespielt mit vier Tracks von Lukas Stern, KE:NT, Gerald VDH, Utroit und K.O.S. Das in Stuttgart und Ulm beheimatete Kollektiv wurde 2019 gegründet, der Name Mitsubasa bedeutet im Japanischen „drei Flügel”, die für Seele, Herz und Verstand stehen. Diese drei Teile des Menschen werden im Label vereint und bestimmen den Klang der Musik, die über alle Grenzen hinausgehen soll.

Mit seinem Track „There are no Rules for Art” lädt Lukas Stern zu einer Verfolgungsjagd ein, die die Spannung beharrlich steigert, die harte, wummernde Bässe mit fröhlichen Klängen mit Ohrwurm-Potential kombiniert. Über seinem Sound schwebt ein Hauch von geheimnisvoller Gefahr und purem Nervenkitzel – eine Parade aus wechselnder An- und Entspannung. Oder nur Entspannung in der Anspannung? Die geheimnisvollen und rätselhaften Klangnuancen lösen nicht nur Herzrasen in bebenden Körpern aus, sondern führen auch zur hemmungslosen Hingabe. Man wird Zeug*in einer Reise, die sich von minimalistischen Bewegungsabläufen hin zu schnellen, unkontrollierten körperlichen Impulsen bewegt. Zu der anfangs unruhigen Atmosphäre schleicht sich in der Mitte des Musikstücks ein sirenenartiger Sound ein. Jener erinnert an die The Purge-Filmreihe, in der alle Verbrechen legalisiert werden. Diese Stimmung spiegelt den Charakter des Tracks gänzlich wieder. Alles ist erlaubt, es gibt keine Grenzen – no rules for art.

MTB002 (Mitsubasa)

KE:NT – 2021 Gerald VDH – Best Intentions Utroit & K.O.S – All Claps are Beautiful Lukas Stern – There are no Rules for Art

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 10.05.2021