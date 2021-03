KAWA – Ein sechs Jahre gereifter Schaumwein (Foto: MSchmott)

Das Offenbacher Robert Johnson startet eine neue Kampagne für die Erhaltung des Clubs. Unter dem Namen „Keep In Touch” können verschiedene Objekte, die im Zusammenhang mit dem Club stehen und extra für die Kampagne entwickelt wurden, erworben werden. Die Gegenstände variieren: Von Postern mit zum Club passenden Sprüchen, Lampen, gestaltet von Solomun und mit der Aufschrift „Music saved my Life”, bis zu bedruckten Box-Säcken und einem Kawa, so die Eigenschreibweise. Letzterer, ein Schaumwein der in Zusammenarbeit mit dem Sommelier Peter Wittner und Club-Mitbegründer Ata Macias entstanden ist, wird mit verschiedenen Etiketten angeboten. Jeweils versehen mit Sprüchen, die an den Club erinnern sollen.

Weitere Kollaborationen mit Künstler*innen aus dem Umfeld des Clubs wie Gerd Janson, Ricardo Villalobos oder Sven Väth sollen in naher Zukunft zum Angebot dazukommen. Die erneute Kampagne soll nicht nur den Club finanziell über Wasser halten, sondern auch signalisieren, dass die Betreiber*innen vorhaben, so lange auszuharren, wie es eben nötig ist. Bereits im letzten Mai startete der Club eine Spendenkampagne namens „See You Soon”.