Im Rahmen eines von der Clubcommission initiierten Showcase-Festivals findet am 3. Oktober der Tag der Clubkultur statt. Bis Anfang des Monats konnten sich Clubs und Kollektive auf einen Preis in Form von 10.000 Euro für ihr jahrelanges Engagement innerhalb der Berliner Clubkultur bewerben. Nun sind die Gewinner*innen gekürt. 40 Clubs und Kollektive bekommen das Preisgeld als Auszeichnung für ihr kulturelles Schaffen. Dafür veranstalten sie am Tag Der Clubkultur zahlreiche Showcases.

Zu den Preisträgern gehören unter anderem das ://aboutblank, das Golden Gate, die Griessmuehle, das Sisyphos und das Schwuz. Neben diesen namhaften Clubs sind auch Kollektive, Plattformen, Radiosender und Partyreihen ausgezeichnet worden. Darunter das Kollektiv Refuge, das sich für soziale Basisprojekte und hilfsbedürftige Menschen einsetzt, die queere Veranstaltungsreihe Cocktail d’Amore und das BPoC-Kollektiv Freak de l’Afrique.

Alle Preisträger*innen und ihre Showcase-Veranstaltungen findet ihr weiter unten.

://ABOUT BLANK

DEUTSCHLAND CANCELN | SHUTDOWN SOUNDTRACKS EINE ANTINATIONALE MATINÉE ZUR VERGÄNGLICHKEIT VON CLUBKULTUR

12:00 -21:00

ARKAODA

ABSURD LUSTRE MIT MARCO SHUTTLE, DEADBEAT (LIVE), BABY VULTURE, SA PA

20:00 -04:00

BEATE UWE

LIVE HYBRID SETS, PERFORMANCES UND SHOWS MIT ÍRIA, DANILO TIMM & FILIP PIOTR, KOTOE, DIVA D’LUSCIOUS, ALMA LINDA & DANILO TIMM, SHAMSA

17:00 -22:00

BULBUL BERLIN

AL.KABAREH: AL.RQS SPECIAL EDITION

21:30 -24:00

CASSIOPEIA

ANTIFUCHS (RAP), BERLIN BLACKOUTS (PUNK ROCK), HANDICLAPPED – KULTUR BARRIEREFREI E.V. BAND (ROCK/POP)

20:00 -21:00

CLUB DER VISIONÄRE

DJ E/TAPE / WELTMUSIK VON VINYL, DEADBEAT & TIKIMAN, TRIPTEASE, SAMUEL ROHRER, JOHN SCHROEDER, DJ SET JANINA, DJ SET B2 B FRANKY GREINER & SAMMY DEE

14:00 -06:00

GOLDEN GATE

OPEN-AIR IM GARTEN MIT SKINNERBOX, KATY DE JESUS, MARIE MIDORI, NILS OHRMANN & EDGAR PENG (OUTDOOR)

14:00 -22:00

GRETCHEN

9 YEARS GRETCHEN + BERLIN‘S FINEST DRUM‘N‘BASS MIT KARMATÜRJI, ANNA ERHARD, FOOTPRINT PROJECT, SEAN STEINFEGER UND SWAT, SONIQ, SURVEY, YORU, N‘DEE, MR. JAY

15:30 -22:00

GRIESSMÜHLE, REVIER SÜDOST

CINTHIE, CEM, SANNI EST, VIRGINIA U.V.M.

09:00 -22:00

HOLZMARKT

PAMPA CLOSING FOREVER MIT MUSIK BY HOMIES ALLSTARS, DISDANCING AREA, CULTURE CONTAINER, PASSENGER COFFEE, PIZZA & CREPES, DING DONG DOM, MÖRCHENPARK E.V.

14:00 -22:00

IPSE

KOFFÄIN

JONNY KNÜPPEL / DISKOBABEL

OUTDOOR MIT L. ZYLBERBER, WAHID PARADIS, STELLA ZEKRI, URBNMOWGLI GÜTERBAHNHOF HINTER ERNST-THÄLMANN PARK

14:00 -22:00

KLUNKERKRANICH

JAMIIE, ANNA BOLENA, BONFANTE, ZOLA, ROBIN SCHELLENBERG, BUZZ BORIS

17:00 -23:00

MENSCH MEIER

ALERTA MIT FEMALE:PRESSURE, POWER SUFF GIRLS, PUNANI, SARAH FARINA, JAAMANN, ÜBERRASCHUNGSBAND

17:30 -01:00

PALOMA

TECH TALK @PANKECULTURE PANKECULTURE.COM WITH STEFFI & FADI MOHEM MUSIC BY DINA

18:30 -24:00

PANKE

„CHecK OuT OUR ShOW“ (AUSSTELLUNG), DIGITALE PERFORMANCE, VIDEOINSTALLATION, LIVE-ACTS UND DJs

RITTER BUTZKE

NICONÉ & DIRTY DOERING, CORAMØØN, BIANKA BANKS

18:00 -04:00

SAMEHEADS

SAMEHEADS RIVERSIDE OPEN AIR B2B 2 THE FUTURE

FUNKHAUS OUTDOOR

12:00 -22:00

SCHOKOLADEN

LIVE: JEALOUS (POST-PUNK/PSYCH/GARAGE, ISR/BLN, BABY SATAN RECS) & SHYBITS (INDIE ROCK/GARAGE POP, BLN, DUCHESS BOX RECORDS)

19:00 -23:30

SCHWUZ

ANNA KLATSCHE & MERMAID MUDI, JUDY LADIVINA & THE DRAGOHOLIC FAMILY, THE ICONIC HOUSE OF SAINT LAURENT, THE VENUS BOY

18:00 -24:00

SISYPHOS

KOLLEKTIVES DURCHDREHEN AUF DEN OPEN-AIR-FLOORS MIT RESIDENT-DJS UND FREUND*INNEN

14:00 -24:00

SO36

10 DEUTSCHE SIND DÜMMER ALS 5 DEUTSCHE VON UND MIT ANNA GESEWSKY (SCHAUSPIELERIN), SOPHIA BARTHELMES (REGISSEURIN, AUTORIN, PERFORMERIN)

18:30 -23:00

SUICIDE BERLIN

ANRI, BERTIL THOMAS LIVE, JUSTINE PERRY, PARANDD, SAMO RANE

19:00 -24:00

TRESOR

AMBIENT UND EXPERIMENTALKONZERTE VON HEADLESS HORSEMAN, HELENA HAUFF, JAKOJAKO, MAREENA, PRIVACY, OAKE UND WEITERE KÜNSTLER*INNEN

ST. THOMAS KIRCHE

YAAM

THE RHYTHM RULER, ROOTS DAUGHTERS, SELEKTOR BONY, LION‘S DEN SOUND, JAYROE B2B WAN.ILLA NICE, BARNEY MILLAH U.V.M. (OUTDOOR)

16:00 -22:00

BAD BRUISES

OVERMORROW + THE PEEPSHOW 40+ ARTISTS, INSTALLATIONS, AUDIO, VISUAL & LIVE PERFORMANCE ART & MUSIC

WILDE RENATE

BUTTONS

EXHIBITION, PANEL DISCUSSION, BUTTONS RESIDENTS UND BUTTONS DECORATIONS IM ZUCKERZAUBER RAUMERWEITERUNGSHALLE

13:00 -19:30

GRIESSMUEHLE

EXHIBITION UND AMBIENT/EXPERIMENTAL SETS VON TOURGUIDE (DJ), ĀBNAMĀ (DJ), JUAN RAMOS (LIVE)

BIERGARTEN, REVIER SÜDOST

15:00 -21:00

CREAMCAKE

3HD 2020: UNHUMANITY MIT ANGE HALLIWELL, IKU, SPACE AFRIKA, THOOM KLEINER WASSERSPEICHER

19:00 -22:00

DICE

DICE REVUE MIT PÊDRA COSTA, ANTHONY HÜSEYIN, YHA YHA, KATE CHEKA, THE NEIGHBORHOOD CHARACTER

TORHAUS RADIO

14:00 -21:00

FEMALE:PRESSURE

PANEL: CLUB AS AN ANTI-RACIST SPACE MIT YUKO ASANUMA, SARAH FARINA UND MELISSA PERALES

MENSCH MEIER

17:30 -19:00

FRAUENGEDECK

FRAUENGEDECK X UNTER FREUND:INNEN MIT AFRA, ALIENATA, POLLY PHONE, SABINE HOFFMANN, TIGERHEAD

AN DER SCHLEUSE

12:00 -22:00

FREAK DE L’AFRIQUE

EIN ABEND MIT FREAK DE L‘AFRIQUE

FESTSAAL KREUZBERG

20:00 -23:00

GEGEN BERLIN

GEGEN SPACE MIT ART EXHIBITION, SHORT FILM PROJECTIONS, ART PERFORMANCES UND SOUNDSCAPES MUSIC

KIT KAT CLUB

14:00 -24:00

LA BY’LE

PANEL TALK (APPROPRIATION VS APPRECIATION IN CLUB CULTURE), DANCE PERFORMANCES, LIVE ACTS UND DJS

OYOUN 2

20:00 -23:00

NO SHADE

TALKS, PERFORMANCES UND DJ SETS MIT KUPALUA, SLIM SOLEDAD, DENGUE DENGUE DENGUE, FOLLY GHOST, JUBA MUSIC

BACKSTEINBOOT

17:00 -24:00

OYA

HIPHOP ZWISCHEN REALITÄTEN UND SELBSTVERWIRKLICHUNG/ SELBSTTRANSFORMATIONEN IN SCHLAND (EBOW, MIKA, THAT FUCKING SARA) UND MC JOSH (LIVE)

OYA BAR

15:00 -22:00

QUEERBERG

SHIK SHAK COOK BY QUEERBERG: QUEER KITCHEN AND BELLY DANCE

JANE DOE

17:00 -23:45

REFUGE

LIVE RADIO BROADCASTING, DJ SETS, TALK SHOWS UND PANEL DISCUSSIONS HOSTED BY CLEAN SCENE, CREATIVESUSTAINABILITY, OPEN MUSIC LAB

B HORN

13:00 -02:00

ZIEGRAHOF

CHRIS KORDA, THE PLEASURE MAJENTA, APJIK, 13YEAR CICADA, TECHNOSEKTE, WHITE RAVEN AND THE BLACK CROWS, KING SOFTY, JUSTIN, ISA GT, COLLECTIF BLITZBEREIT

ZIEGRAHOF

14:00 -22:00

Weitere Infos findet ihr hier: www.clubcommission.de/tag/tag-der-clubkultur/