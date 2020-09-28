Club (Foto: Alexander Popov).
Im Rahmen eines von der Clubcommission initiierten Showcase-Festivals findet am 3. Oktober der Tag der Clubkultur statt. Bis Anfang des Monats konnten sich Clubs und Kollektive auf einen Preis in Form von 10.000 Euro für ihr jahrelanges Engagement innerhalb der Berliner Clubkultur bewerben. Nun sind die Gewinner*innen gekürt. 40 Clubs und Kollektive bekommen das Preisgeld als Auszeichnung für ihr kulturelles Schaffen. Dafür veranstalten sie am Tag Der Clubkultur zahlreiche Showcases.
Zu den Preisträgern gehören unter anderem das ://aboutblank, das Golden Gate, die Griessmuehle, das Sisyphos und das Schwuz. Neben diesen namhaften Clubs sind auch Kollektive, Plattformen, Radiosender und Partyreihen ausgezeichnet worden. Darunter das Kollektiv Refuge, das sich für soziale Basisprojekte und hilfsbedürftige Menschen einsetzt, die queere Veranstaltungsreihe Cocktail d’Amore und das BPoC-Kollektiv Freak de l’Afrique.
Alle Preisträger*innen und ihre Showcase-Veranstaltungen findet ihr weiter unten.
://ABOUT BLANK
DEUTSCHLAND CANCELN | SHUTDOWN SOUNDTRACKS EINE ANTINATIONALE MATINÉE ZUR VERGÄNGLICHKEIT VON CLUBKULTUR
12:00 -21:00
ARKAODA
ABSURD LUSTRE MIT MARCO SHUTTLE, DEADBEAT (LIVE), BABY VULTURE, SA PA
20:00 -04:00
BEATE UWE
LIVE HYBRID SETS, PERFORMANCES UND SHOWS MIT ÍRIA, DANILO TIMM & FILIP PIOTR, KOTOE, DIVA D’LUSCIOUS, ALMA LINDA & DANILO TIMM, SHAMSA
17:00 -22:00
BULBUL BERLIN
AL.KABAREH: AL.RQS SPECIAL EDITION
21:30 -24:00
CASSIOPEIA
ANTIFUCHS (RAP), BERLIN BLACKOUTS (PUNK ROCK), HANDICLAPPED – KULTUR BARRIEREFREI E.V. BAND (ROCK/POP)
20:00 -21:00
CLUB DER VISIONÄRE
DJ E/TAPE / WELTMUSIK VON VINYL, DEADBEAT & TIKIMAN, TRIPTEASE, SAMUEL ROHRER, JOHN SCHROEDER, DJ SET JANINA, DJ SET B2 B FRANKY GREINER & SAMMY DEE
14:00 -06:00
GOLDEN GATE
OPEN-AIR IM GARTEN MIT SKINNERBOX, KATY DE JESUS, MARIE MIDORI, NILS OHRMANN & EDGAR PENG (OUTDOOR)
14:00 -22:00
GRETCHEN
9 YEARS GRETCHEN + BERLIN‘S FINEST DRUM‘N‘BASS MIT KARMATÜRJI, ANNA ERHARD, FOOTPRINT PROJECT, SEAN STEINFEGER UND SWAT, SONIQ, SURVEY, YORU, N‘DEE, MR. JAY
15:30 -22:00
GRIESSMÜHLE, REVIER SÜDOST
CINTHIE, CEM, SANNI EST, VIRGINIA U.V.M.
09:00 -22:00
HOLZMARKT
PAMPA CLOSING FOREVER MIT MUSIK BY HOMIES ALLSTARS, DISDANCING AREA, CULTURE CONTAINER, PASSENGER COFFEE, PIZZA & CREPES, DING DONG DOM, MÖRCHENPARK E.V.
14:00 -22:00
IPSE
KOFFÄIN
JONNY KNÜPPEL / DISKOBABEL
OUTDOOR MIT L. ZYLBERBER, WAHID PARADIS, STELLA ZEKRI, URBNMOWGLI GÜTERBAHNHOF HINTER ERNST-THÄLMANN PARK
14:00 -22:00
KLUNKERKRANICH
JAMIIE, ANNA BOLENA, BONFANTE, ZOLA, ROBIN SCHELLENBERG, BUZZ BORIS
17:00 -23:00
MENSCH MEIER
ALERTA MIT FEMALE:PRESSURE, POWER SUFF GIRLS, PUNANI, SARAH FARINA, JAAMANN, ÜBERRASCHUNGSBAND
17:30 -01:00
PALOMA
TECH TALK @PANKECULTURE PANKECULTURE.COM WITH STEFFI & FADI MOHEM MUSIC BY DINA
18:30 -24:00
PANKE
„CHecK OuT OUR ShOW“ (AUSSTELLUNG), DIGITALE PERFORMANCE, VIDEOINSTALLATION, LIVE-ACTS UND DJs
RITTER BUTZKE
NICONÉ & DIRTY DOERING, CORAMØØN, BIANKA BANKS
18:00 -04:00
SAMEHEADS
SAMEHEADS RIVERSIDE OPEN AIR B2B 2 THE FUTURE
FUNKHAUS OUTDOOR
12:00 -22:00
SCHOKOLADEN
LIVE: JEALOUS (POST-PUNK/PSYCH/GARAGE, ISR/BLN, BABY SATAN RECS) & SHYBITS (INDIE ROCK/GARAGE POP, BLN, DUCHESS BOX RECORDS)
19:00 -23:30
SCHWUZ
ANNA KLATSCHE & MERMAID MUDI, JUDY LADIVINA & THE DRAGOHOLIC FAMILY, THE ICONIC HOUSE OF SAINT LAURENT, THE VENUS BOY
18:00 -24:00
SISYPHOS
KOLLEKTIVES DURCHDREHEN AUF DEN OPEN-AIR-FLOORS MIT RESIDENT-DJS UND FREUND*INNEN
14:00 -24:00
SO36
10 DEUTSCHE SIND DÜMMER ALS 5 DEUTSCHE VON UND MIT ANNA GESEWSKY (SCHAUSPIELERIN), SOPHIA BARTHELMES (REGISSEURIN, AUTORIN, PERFORMERIN)
18:30 -23:00
SUICIDE BERLIN
ANRI, BERTIL THOMAS LIVE, JUSTINE PERRY, PARANDD, SAMO RANE
19:00 -24:00
TRESOR
AMBIENT UND EXPERIMENTALKONZERTE VON HEADLESS HORSEMAN, HELENA HAUFF, JAKOJAKO, MAREENA, PRIVACY, OAKE UND WEITERE KÜNSTLER*INNEN
ST. THOMAS KIRCHE
YAAM
THE RHYTHM RULER, ROOTS DAUGHTERS, SELEKTOR BONY, LION‘S DEN SOUND, JAYROE B2B WAN.ILLA NICE, BARNEY MILLAH U.V.M. (OUTDOOR)
16:00 -22:00
BAD BRUISES
OVERMORROW + THE PEEPSHOW 40+ ARTISTS, INSTALLATIONS, AUDIO, VISUAL & LIVE PERFORMANCE ART & MUSIC
WILDE RENATE
BUTTONS
EXHIBITION, PANEL DISCUSSION, BUTTONS RESIDENTS UND BUTTONS DECORATIONS IM ZUCKERZAUBER RAUMERWEITERUNGSHALLE
13:00 -19:30
GRIESSMUEHLE
EXHIBITION UND AMBIENT/EXPERIMENTAL SETS VON TOURGUIDE (DJ), ĀBNAMĀ (DJ), JUAN RAMOS (LIVE)
BIERGARTEN, REVIER SÜDOST
15:00 -21:00
CREAMCAKE
3HD 2020: UNHUMANITY MIT ANGE HALLIWELL, IKU, SPACE AFRIKA, THOOM KLEINER WASSERSPEICHER
19:00 -22:00
DICE
DICE REVUE MIT PÊDRA COSTA, ANTHONY HÜSEYIN, YHA YHA, KATE CHEKA, THE NEIGHBORHOOD CHARACTER
TORHAUS RADIO
14:00 -21:00
FEMALE:PRESSURE
PANEL: CLUB AS AN ANTI-RACIST SPACE MIT YUKO ASANUMA, SARAH FARINA UND MELISSA PERALES
MENSCH MEIER
17:30 -19:00
FRAUENGEDECK
FRAUENGEDECK X UNTER FREUND:INNEN MIT AFRA, ALIENATA, POLLY PHONE, SABINE HOFFMANN, TIGERHEAD
AN DER SCHLEUSE
12:00 -22:00
FREAK DE L’AFRIQUE
EIN ABEND MIT FREAK DE L‘AFRIQUE
FESTSAAL KREUZBERG
20:00 -23:00
GEGEN BERLIN
GEGEN SPACE MIT ART EXHIBITION, SHORT FILM PROJECTIONS, ART PERFORMANCES UND SOUNDSCAPES MUSIC
KIT KAT CLUB
14:00 -24:00
LA BY’LE
PANEL TALK (APPROPRIATION VS APPRECIATION IN CLUB CULTURE), DANCE PERFORMANCES, LIVE ACTS UND DJS
OYOUN 2
20:00 -23:00
NO SHADE
TALKS, PERFORMANCES UND DJ SETS MIT KUPALUA, SLIM SOLEDAD, DENGUE DENGUE DENGUE, FOLLY GHOST, JUBA MUSIC
BACKSTEINBOOT
17:00 -24:00
OYA
HIPHOP ZWISCHEN REALITÄTEN UND SELBSTVERWIRKLICHUNG/ SELBSTTRANSFORMATIONEN IN SCHLAND (EBOW, MIKA, THAT FUCKING SARA) UND MC JOSH (LIVE)
OYA BAR
15:00 -22:00
QUEERBERG
SHIK SHAK COOK BY QUEERBERG: QUEER KITCHEN AND BELLY DANCE
JANE DOE
17:00 -23:45
REFUGE
LIVE RADIO BROADCASTING, DJ SETS, TALK SHOWS UND PANEL DISCUSSIONS HOSTED BY CLEAN SCENE, CREATIVESUSTAINABILITY, OPEN MUSIC LAB
B HORN
13:00 -02:00
ZIEGRAHOF
CHRIS KORDA, THE PLEASURE MAJENTA, APJIK, 13YEAR CICADA, TECHNOSEKTE, WHITE RAVEN AND THE BLACK CROWS, KING SOFTY, JUSTIN, ISA GT, COLLECTIF BLITZBEREIT
ZIEGRAHOF
14:00 -22:00
Weitere Infos findet ihr hier: www.clubcommission.de/tag/tag-der-clubkultur/