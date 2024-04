://about blank: Berliner Club mit Hamas-Symbol besprüht

Über den Eingang des Berliner Clubs ://about blank haben Unbekannte ein Symbol der Terrororganisation Hamas gesprayt. Neben dem roten Dreieck wurde außerdem der Schriftzug „Free Palestine” angebracht.

Das Dreieck-Symbol taucht wiederholt in Videos der Hamas auf, wo es zur Markierung von Angriffszielen verwendet wird. Der Berliner Polizei liegen zwei Anzeigen vor, die von einer Polizeisprecherin bestätigt wurden. Zudem werde gegen eine Person wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob es sich dabei um die:den Täter:in handelt, ist allerdings unklar. Wegen des möglichen politischen Hintergrunds hat sich auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet.

Der Schmiererei ging eine Veranstaltung im ://about blank zu Antisemitismus und Israel am 4. April 2024 voraus. Die Podiumsdiskussion mit dem Titel „About Antisemitismus – A Lack of Empathy?” wurde zusammen mit der Wochenzeitung Jungle World abgehalten. Neben den mehr als 200 Veranstaltungsbesucher:innen demonstrierte eine kleine pro-palästinensische Gruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Clubs.

Aufgrund seiner Solidarität zu Israel war das ://about blank in der Vergangenheit bereits Opfer verschiedener Angriffe. So steht sein Name seit November 2023 neben dem des Gorki-Theaters und der Berliner Volksbühne auf einer pro-palästinensischen Boykott-Liste.

Zur Herkunft des Dreieck-Symbols existieren verschiedene Theorien. Es könnte der palästinensischen Flagge entnommen worden sein oder ein Symbol für die Twille der Intifada. Im Dritten Reich wurde es zur Kennzeichnung politischer Strafgefangener verwendet. Das Dreieck am Club wurde mittlerweile durch zwei hinzugefügte Ohren in ein Herz umgewandelt.

Am 7. Oktober 2023 verübte die palästinensische Terrorgruppe Hamas einen Terrorangriff auf Israel, bei dem 1400 Menschen ums Leben kamen. Ziel dieses Anschlags war auch das Psytrance Festival Supernova Sukkot Gathering. Bei Einsätzen der israelischen Armee im Gazastreifen starben mehr als 30.000 Menschen. Noch immer befinden sich Geiseln in der Gewalt der Hamas.