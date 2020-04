Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und die zehn wichtigsten Longplayer.

Für die Erstellung der Groove Charts (März/April 2019) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt:

3345 Records, Acierate, Adriana Lopez, Aitor Ronda, Akirahawks, Alexis, Ali Nasser, Alys, Amotik, Antigone, Beatamines, Bell Towers, Ben Rau, Bikini Wax, Blue Hour, Boston 168, Buttechno, Cardopusher, Cleveland, CORE (Daniel Kyo), DJ Plead, Dr. Motte, Echoes Of October, Eddie Fowlkes, Eli Escobar, Eliott Litrowski, Elke, Eric Cloutier, Etapp Kyle, Face Records, Ghost In The Machine, GORDON Records, Hard Wax, Hugo XL, Hybrasil, Inhalt der Nacht, Irakli, J-ZBEL, Jesse G, Jon Rundell, Jonas Friedlich, Jonquera, Jordan., Justine Perry, K-Lone, Kassian, Key Clev, Khainz, KMA60, Laura BCR, Liza Aikin, LNS, Lola Haro, LOLSNAKE, Lucindo, Mareena, Marina Trench, Markus Suckut, Mary Yuzovskaya, Matchy, Mathias Schaffhäuser, Michelle Manetti, Muting The Noise, Newa, Nic Fanciulli, No Moon, Norman Nodge, Öona Dahl, Oren Marzam, P.E.A.R.L., Pablo Nouvelle, Paramida, Perc, Philipp Schultheis, Psyk, Radio Slave, Roi Perez, Ron Wilson, rRoxymore, RSS Disco, Schlepp Geist, Session Victim, Shingo Suwa, Sigha, Simo Cell, Son Of Lee, Sophia Saze, Spacetravel, Spencer Parker, SPFDJ, Subradeon, Tasha, Tech Support, TELFORT, Tettix Hexer, Tham, The Exaltics, Thomas Hessler, Under Black Helmet, Volvox, Will Lister, Zozo

Top 30 Singles

01. Peder Mannerfelt – Like We Never Existed [Voam]

02. Alpha Tracks – White Keys Pt. 1 [Morbid Records]

03. Flora FM – Apricot EP [Exotic Robotics]

04. Radio Slave – Command Z [REKIDS]

05. D. Dan – Mutant Future EP [Lobster Theremin]

06. AFFKT – Hoydelight EP [Mobilee]

07. Chrissy – New Atlantis [17 Steps]

08. SHXCXCHCXSH – Voo [Mord]

09. Stojche / Deniro – Pressure [Sungate]

10. Mike Parker – The Devil’s Curators Vol. 1 [Spazio Disponibile]

11. Abstract Thought – Abstract Thought EP [Clone]

12. Detroit’s Filthiest – Premium Content [Casa Voyager]

13. Ryan Elliott – The Move EP [Faith Beat]

14. Jump Source – JS02 [Jump Source]

15. Teslasonic – BAR05 [BAR Records]

16. A.M.S. & Dogworld – Theory 001 [Club In Theory]

17. Nick Araguay – EP [Sähkö Recordings]

18. In Verruf – RIV I [R-Label Group]

19. FJAAK – Underdawg [FJAAK]

20. YS – Music Angel [Pace Yourself]

21. Fiesta Soundsystem – Inflorescence Pt. 1 [Warehouse Rave]

22. VTSS / Bjarki – Chanting From A Tiny Book [Hellcat]

23. Viper Diva – Born To Be Slytherin EP

24. Noah Gibson – Press On [Northern Electronics]

25. Mutant Joe – Operation Chaos [Natural Sciences]

26. Ausgang – Ausgang 007 [Ausgang]

27. Surgeon – The Golden Sea [Ilian Tape]

28. Anunaku – Whities 024 [Whities]

29. Annie Hall – Fum EP [CPU Records]

30. 6tizen – War Of Attribution [Slowciety]

Top 30 Alben & Compilations

01. Sleeparchive – Trust [Tresor]

02. Volruptus – First Contact [bbbbbb]

03. Stenny – Upsurge [Ilian Tape]

04. Beatrice Dillon – Workaround [PAN]

05. Shanti Celeste – Tangerine [Peach Discs]

06. Demuja – Atlantic Avenue [MUJA]

07. Higher Intelligence Agency – Preform [Headphones]

08. Luke Slater – Berghain Fünfzehn [Ostgut Ton]

09. Andrea – Ritorno [Ilian Tape]

10. Stojche – Urban Chaos [Tangible Assets]