Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Diese Woche mit Antigone aus Paris, dem Ostgut-Ton-Veteran Norman Nodge und Alaistair Wells alias Perc. Geballter Techno aus allen drei Ecken ist mit Platten von Alpha Tracks, VTSS, Vril und The Advent das Motto für die Osterwoche. Die Verkaufsseite der Charts stellt der Plattenladen 3345 aus Den Haag vor.

Antigone (Token, Paris)

Antonin Jeanson alias Antigone (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Alpha Tracks – White Keys Vol. 1 [Morbid]

02. CEILI – TITDM [Techno Is The Devil’s Music]

03. DAVE The Drummer [Cerber]

04. DJ Gigola / Kev Koko – Sueño [Live From Earth Klub]

05. In Verruf – RIV [R]

06. VTSS / Bjarki – Chanting From A Tiny Book [Hellcat]

07. Maxime Iko – Pray For Us [BPitch Control]

08. D.Dan – Mutant Future [Lobster Theremin]

09. Rumenige & Loktibrada – Antidandruff Legacy Vol. 1 [OAKS]

10. Rumenige & Loktibrada – Antidandruff Legacy Vol. 2 [OAKS]

Lieblings-LPs:

01. Voiski – 19 Days Of Confinement [Not On Label]

02. Volruptus – First Contact [BBBBBB]

03. Special Request – Zero Fucks [Not On Label]

Norman Nodge (Ostgut Ton, Berlin)

Norman Nodge (Foto: Sven Marquardt)

Lieblings-EPs:

01. Vril – Nosode [Bad Manners]

02. Rifts – Sharp Lank (Penguin Mix) [Spandau 20]

03. The Automatic Message – Mirrorcity [Place: Vancouver]

04. Stefan Goldmann – Tickle In The Heart [Macro]

05. Ausgang – Dust [Ausgang]

06. DJ Overnite – Try Again [Allergy Season]

07. FJAAK – Underdawg [FJAAK]

08. Gary Beck – Arden Rocket [BEK]

09. Florian Meindl – Machine Learning [Flash]

10. Rove Ranger – In My Mind [Lobster Theremin]

Lieblings LPs (Lockdown Home Listening Edition):

01. X.Y.R. – El Dorado [12th Isle]

02. Plastikman – Consumed [NovaMute]

03. Ofrin – Ore [Albumlabel]

Perc (Perc Trax, London)

Alistair Wells alias Perc (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Sleeparchive – Verschiebungen [Sleeparchive Bandcamp]

02. Wipeouts – Hunter / Killer [Stay Up Forever]

03. Christopher Joseph – Mind at Sea [Flexxseal]

04. Kiwi – Charlie’s New Vision (Jonny Aux Remix) [Futureboogie Recordings]

05. Scalameriya – Blueprint For Disaster EP [Perc Trax]

06. Various Artists – 60 Not Out [Routemaster]

07. Taken Name – Step Out [Haven]

08. Marshall Masters – Stereo Murder (Perc Remix) [Planet Phuture]

09. Ayarcana – Ayarcana [SLAM]

10. Morbeck – Frankfurt 2000 [Wunderblock]

Lieblings-LPs:

01. Higher Intelligence Agency – Preform [Headphone]

02. The Advent – Life Cycles [Cultivated Electronics]

03. Alter Ego ‎– Decoding The Hacker Myth [Klang Elektronik]

3345 Vinyl Records (Den Haag)

3345 Vinyl Records (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Voy-E – BLUFF 002 [Bluff Records]

02. Kahn & Neek – (Having A Sick Time) In The Mansions Of Bliss [Sector 7 Sounds]

03. Slow Rotor / Eba / F.(lu)X. / Sub Texture – Space Disco [La Bella Di Notte]

04. Just Jungle / Genotype – Untitled [King K Rool Records]

05. Seven Orbits – EP0001 [SVBKVLT]

06. Exquisite Corpse presents XqST – AE [Isla]

07. SUDS – Sick Universe Demands Sharing [Anno]

08. Ma.to – Therapy Sessions [Outer Place Records]

09. Weird Weather – Tongue Drum [Whip+Lash]

10. Break The Limits – Break The Limits Part 3 [Musique Pour La Danse]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. Metal Preyers – Metal Preyer [Nyege Nyege Tapes]

02. DJ Lostboi & Torus – The Flash [Queeste]

03. Cucina Povera & Haron – Plafond 6 [BAKK]