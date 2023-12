Die Groove DJ-Charts mit Carrier, Dagga, Dufte, False Persona, Fatplastics, Monster und Nora

Carrier

Carrier (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Hoavi – Phases [Gost Zvuk]

Eter Dex – Aural Lie [Digital Hundebiss]

Struktur – Mycelium [Sonidos Del Arbol]

Felix K – FLXK#4 [Nullpunkt]

Dj ojo – oneirec 001 [Oneirec]

UAN0016rr – UAN0016rr [Horizontal, anti-capitalist, anarchist behaviours beginning as an agile electronic music label.]

Ghost Warrior – I’ve Been There [re:st]

m. – grow in private [Ro Pax]

Stenny – Onda [Ilian Tape]

Gi – Orange Chorus Blonde Reveal [Altered States Tapes]

Alben/Compilations:

COH – Radiant Faults [COH]

Purelink – Signs [Peak Oil]

Lee Gamble – Models [Hyperdub]

Dagga

Dagga (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

DJ Unisex – Telekommunikation [Distrito 91]

Denham Audio – Do You Sell Hardcore? (Triple Point Remix) [Dance Trax]

Unklevon Zona – Oscura. [ATOMIC ALERT]

Serge Geyzel – Ready [MECHATRONICA]

Leroy Se Meurt – FORCEPS [NEW FLESH]

Sykors – DZ7 ELA VAI DESCER [Self-released]

Tom Place X Manao – Ruthless Entity [La Bonne Musique]

IMOGEN – In Bed With My 808 [Steel City Dance Discs]

Jerome Hill – The Warning [Super Rhythm Trax]

11Schnull feat. Newinfluenzer – Ich und meine Ubahn [Mantra Mantra]

Alben/Compilations:

Hyroglifics – I’ll Wait, I Guess [Critical Music]

TAFKAMP – INDRUKKEN III [Revenge Techniques]

boyband – but it’s goth [Self-released]

Dufte

Dufte (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Little Simz – Point and Kill feat. Obongjayar (Mika Marin Edit) [Self-released]

Ms Banks – Get Low (ZJ Edit) [Self-released]

Les Mamans du Congo & Robin – Sala Sala (Mabrada x Sabor a Mi Edit) [Self-released]

RANA – Ms Dynamite Dub [Airspace Records]

Bianca Oblivion & Eliza Legzdina – EZ 4 Me (Introspekt Remix) [Futurebounce Records]

Thys – BANANANANANANAS [Self-released]

Flowdan – Welcome To London (Burna Remix) [Self-released]

Devin – FUK U RAP DA UFFÉ [Self-released]

HNDY. – Integrity Dub [Profound Sound]

Sony Makepeace – let’s push things forward (Makepeace Edit) [Self-released]

Alben/Compilations:

VA – BOOTLEG SPECIAL [outhouse sounds]

Moogie Fox – Biochemical Stasis [Nice & Deadly Recordings]

Dagga x Manao – Escape From Horno City [Self-released]

False Persona

False Persona (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

DJ Deeon – Tek 57 [Teklife]

Bapari – Munch (Ice Spice Edit) [Self-released]

Xen Model – Pin Cycle [Casual Chain]

Homemade Weapons – Conduit (VIP) [Samurai Music]

Alex Wilcox – BANG BANG BANG! [bbbbbb recors]

TÉNÈBRE – WNCL041 [WNCL Recordings]

COIDO – Short Shelf Life (Forthcoming) [Etched]

Glimmerman – Step Mode [First Second Label]

aryaxz – ༺ dark ♰ world ༻ [childsplay]

ET FINGER – FOUNDATIONS [Burn The Block]

Alben/Compilations:

SUNROOM001 [Reasons To Dance]

BV – B2v [Self-released]

ones – far too long [Ministry of Sound Recordings]

Fatplastics Records

Fatplastics Recordstore, Jena (Foto: Timothy Birdman)

Tracks/EPs:

Gathaspar – CHYPRE 004 [CHYPRE]

SamOne – Breaks N Harmony Pt. 1 [Shake Well Music]

Metaboman – Wende 002 [WENDE]

Willow – Workshop 30 [Workshop]

Polygonia – Otro Mundo [Bambe]

Mountain People – Mountain021 [Mountain People]

Dorisburg – Voices [Aniara]

Ovatow – The Negativity That Surrounds Me [Harbour City Sorrow]

Specific Objects – Nightnoise EP [Mitsubasa]

Anne – Trinity [Life in Patterns]

Alben/Compilations:

Kassem Mosse – Workshop 32 [Workshop]

Robag Wruhme – T.O.R. LP001 [Tulpa Ovi Records]

Huerta – TV Slang [R&R]

Monster

Monster (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Penera – HARD16 [HARDLINE]

WE ROB RAVE – SSBB006 [Super Sonic Booty Bangers]

shhron, Somnolent Works – Wait, What [Expedition Community]

RAVETRX – Filth Drops Poly [Self-released]

False Persona – B2TB [Self-released]

Varum – DFI (Original Mix) [Dancefloor Impact Research]

Stratton – Badboy [Of Paradise]

Lv Amaj – Spin Dat Edit [JERRY HORNY]

Swooh – Get Lost In My World [JERRY HORNY]

D-Nite – Machines In Harmony [Bogoture Records]

Alben/Compilations:

CLUB SP33D – NitroQuest [VA02]

AE-MJ-001.2: The Collective Capsule Vol. 2 [Amniote Editions]

OTON – LOVESONGS [Magdalena’s Apathy]

Nora

Nora (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Badsista – Tomotomo [Badsista]

Lechuga Zafiro – Dedo [Lechuga Zafiro]

Dj Babatr – The Tribe (Baila) EP [Dj Babatr]

NORA – Miss U Raving [NORA]

Oswald – Degrees of Freedom [Oswald]

K-HO – Baile Rizoma Vol. II EP [Piratão Rec.]

CRRDR – Desacato EP [CRRDR]

ERAM – Flop Secrets EP [Nice and Deadly]

IDLIBRA – Muganga EP [IDLIBRA]

Brunoso – Recife Jungle (Drum N Brega Tool) [Brunoso]

Alben/Compilations:

VA – Choccy Biccy – UK 2 BRAZIL [Choccy Biccy]

VA – ZONA EMERGENCIAL V.A II [ZONA EXP]

badsista – GUETO ELEGANCE [badsista]