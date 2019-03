10 British Murder Boys – Fire In The Still Air (Downwards)



Dass diese Live-Aufnahme nichts für schwache Nerven ist, wird gleich am Anfang klar. Die British Murder Boys eröffneten ihren Berlin Atonal Gig nämlich mit einer Wutrede des verstorbenen amerikanischen Sektenführers Jim Jones, die durch das Kraftwerk Berlin hallte und einen freudig schaudern ließ. Ein erster Funke, der schnell auf die Leute übersprang. Wer die BMB kennt, reibt sich spätestens jetzt voller Vorfreude die Hände. Brutale, verschachtelte Beats von Surgeon, repetitive Bleeps und brachiales Soundgewitter der Güteklasse A, dazu noch Regis am Mikrofon, der den Leuten gehörig einheizt. Nicht ohne Grund sind diese beiden seit Jahren Koryphäen des britischen Industrial Techno. Eingefleischte Fans erkennen hier und da auch Fragmente älterer Tracks wieder, jedoch fühlt sich die Show zu keinem Zeitpunkt wie ein Best Of an. Von Beginn an ist man im Mahlstrom dieses mitreißenden Sounds gefangen und kann nicht anders, als jede einzelne Minute davon zu lieben. Irgendwo zwischen Start und Ziel prophezeit Regis dann noch „We will take you to the promised land“ – die Voice-Line seines legendären Sandra Electronics Tracks „As Above, So Below“ – aber dort ist man eigentlich schon längst angekommen. Andreas Cevatli