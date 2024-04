Die Platten der Woche mit Andy Stott, Olof Dreijer, SUCHI, Tin Man und der Reissue auf Moustache

VA – You Can Trust A Man With A Moustache Vol. 5 (Moustache) [Reissue]

Ja, ja, Bodybuildern mit Oberlippenbärtchen vertrauen wir – vor allem wenn sie auf Covern von Moustache Records glänzen. Seit über 25 Jahren ist der Rotterdamer DJ, Produzent und Labelboss David Vunk ein Garant für explosive Sets aus Techno, House, Elektronik, EBM und Wave und wird nicht ohne Grund als „The Beast of Rotterdam” bezeichnet. Bestes Beispiel für Vunks musikalische Vorlieben sind die nun wiederveröffentlichten Tracks auf You Can Trust A Man With A Moustache Vol. 5. Viele der 12-Inches sind schnell vergriffen, und so ist dieser Sampler eine echte Chance.

Los geht es mit dem Tending Tropic Collective und „Hondebrok” (niederländisch für Hundefutter). So wie das Labeldesign immer mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, so ist „Hondebrok” eben alles andere als Hundefutter. Eine epische Electro-Hymne mit hohem Wiedererkennungspotenzial – ein treibender Midtempo-Beat mit Wave- und Synth-Einflüssen schraubt sich und die Tanzenden in immer höhere Sphären. Nahtlos schließt sich „Tonight Is The Night” des ukrainischen Produzenten Cafius an. So wie „Hondebrok” die Nacht eröffnet hat, übernimmt der housige Track und löst langsam die Handbremse. Gleißender Synth mit Italo-Einschlag und hochgepitchen Vocals setzt die Spur in Richtung Sonne. Für die notwendige Erdung sorgen Im Kellar mit „Not To Be Compromised”, das von Anfang an dark um die Ecke kommt. David Vunk und sein alter Freund David Spanish von Im Kellar lieben treibenden Wave und Elektronika mit mystischen Melodien. Den Abschluss beziehungsweise den ultimativen Prime-Time-Track liefert Adrian Marth mit „Icon Of The Night” – Let’s dance! Liron Klangwart