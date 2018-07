4. Boston 168 – Drops In Heaven EP (BPitch Control)

In diesem melodieverliebten, romantischen Release verbinden Sergio Pace und Vincenzo Ferramosca aus Italien schwere, düstere Grooves mit raumgreifenden Hooklines, die an elektronische Soundtracks aus den Siebzigern und Achtzigern etwa von Tangerine Dream oder Giorgio Moroder erinnern. „Cosmic Tribe“ klingt mit seinen Drum’n’Bass-Einsprengseln aufbrausend und dramatisch. „Drops In Heaven“ ist etwas ruhiger, sparsame, lyrische Synths erzeugen einen distanzierten, beschaulichen Blick auf dramatische Ereignisse. „Straight To Light“ ist der schönste Track auf der Platte, aus der Ferne blitzen kurze Melodien wie lange vergessene Erinnerungen auf. (Alexis Waltz)