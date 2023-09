Lauren Flax – Liz & Lauren EP (2MR)

Der EP-Titel lässt es bereits erahnen, Tracktitel wie „I’d Risk It All To Be With You”, „Return To Love” oder „I Don’t Want To Hurt You” verfestigen dann den Eindruck: auf dieser Platte geht es um Liebe. Und entsprechend ist Lauren Flax’ Sound hier, unterstützt von den wärmend dahingehauchten Vocals von Liz Wright vom Shoegaze-Techno-Duo Pale Blue, eine ganze Ecke weicher, anheimelnder als auf ihren bisherigen Produktionen. Nicht falsch verstehen, alle Signature-Sounds der Brooklyner Produzentin sind da. Seien es die tiefen Basslines und die darum schwirrenden Acid-Lines. Seien es die Rhythmus-Patterns irgendwo zwischen Detroit Techno und Chicago House, gelegentlich durchbrochen von Breakbeats. Nur setzt sie all diese Elemente hier in einen zurückhaltenderen, sensibleren, aber auch luftig-offeneren Kontext. Weniger Full On Techno, mehr Liebeslieder in Acid. Und das klingt tatsächlich wunderschön. Plus: tanzbar ist es auch. Und das gilt nicht nur für den mehr auf die Zwölf hin produzierten MASC-Remix von „I’d Risk It All To Be With You”, vielmehr für alle fünf fantastischen Tracks. Tim Lorenz