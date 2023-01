Südkorea: Charity-Album für die Opfer der Massenpanik in Seoul

Nachdem es im vergangenen Jahr in Itaewon, einem Stadtteil der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, zu einer Massenpanik auf einer Halloween-Party kam, erschien am 31. Dezember 2022 ein Charity-Album. 27 Künstler:innen beteiligten sich an diesem Projekt. Die gesamten Einnahmen sollen an Hilfsorganisationen gespendet werden.

Auf dem Album Chondrite wirkten Musiker:innen aus der ganzen Welt mit. Neben Tracks von Albert van Abbe, Bjarki und Radio Slave gehört auch ein Gedicht des Schriftstellers Moon und das Artwork des bildenden Künstlers Park Yoo-seok zur Compilation. Insgesamt 24 Tracks listet das Album, das über das Label Ameniia Records veröffentlicht wurde.

Mit dieser Preview könnt ihr bereits in die Compilation reinhören. Das gesamte Album könnt ihr hier bestellen.