Video: Gernot Tögel (Wareika/Mule Musiq)

Jam-basierter Live-Elektronik mangelt es meistens an Kohärenz oder aber es gibt zu viel davon: Viele Artists verlieren sich schnell in ihren eigenen Klangwelten, andere haben die Laptop-auf-Set-runterzocken-Laptop-zu-Professionalität ein bisschen zu sehr verinnerlicht. Mit Water, Sky, Sun, Wood hat das Trio Wareika Anfang des Jahres auf dem japanischen Label Mule Musiq ein Album abgeliefert, das den perfekten Kompromiss bot: Eine vierstündige Jam-Session wurde zu einem einstündigen Album kondensiert, das Ergebnis bringt all den Fingerkuppenschweiß einer Performance und die Stringenz von Autoren-House mit sich. Und weil Wareika es gleichermaßen mit der Konsequenz und andererseits den positiven Entgrenzungserscheinungen ernst meinen, lassen sie nun ein von Gernot Tögel angefertigtes Video folgen, das den Titel entlang der vier Kapitel dieser Platte wunderbar hypnotisch durchsequenziert. Ein bewegtes und doch meditatives Ereignis in jeglicher Hinsicht.

Wir präsentieren das Video zu Wareikas „“Water, Sky, Sun, Wood“ als exklusive Premiere!



Video: Wareika – „Water, Sky, Sun, Wood“



Wareika – Water, Sky, Sun, Wood (Mule Musiq)

01. Water

02. Sky

03. Sun

04. Wood

Format: 2LP, CD

VÖ: 02. Februar 2018