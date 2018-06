Foto: Nadine Fraczkowski (Roman Flügel)

Plötzlich am Meer, das klingt wie ein Versprechen und eine Überraschung zugleich – und ist wohl auch genau das. Zwischen dem 24. und 26. August 2018 wird beim Dorf Bagicz an der polnischen Küste wieder ein volles Programm geboten und das zwar auf kleinem Raum, dafür aber mit noch mehr Spaßpotenzial. Dafür schließlich sorgt das Booking des Festivals, das im Übrigen nicht mit Sicherheit in eine weitere Ausgabe, zumindest in dieser Form, geben wird – auch das wird wohl (wieder einmal) eine Überraschung. Noch ein Grund mehr also, sich plötzlich ans Meer zu versetzen und dort unter anderem DJ-Sets von Roman Flügel oder Blawan, eine Kollaboration von Cinthie mit Albert Vogt oder Live-Sets wie von Daniela La Luz zu genießen.

Wir verlosen 2×2 Festivalpässe für das Plötzlich am Meer mit Roman Flügel, Daniela la Luz, Blawan und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 26. Juli 2018 eine Mail mit dem Betreff Plötzlich am Meer an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Plötzlich am Meer Festival 2018

24. bis 26. August 2018

Line-Up: 959er, Adriana, Akme (live), Alex Fiction, Asphalt-Pirates (live), Ateq, Barac, Beddermann & Dahlmann, Big Mike & Gianni La Bamba, Blawan, Break SL, Canalia, Cinthie feat. Albert Vogt, Cyryl & Ola Teks, Dada Disco, Damian.Thorn, Daniela la luz (live), Denizer & Hanh Dao, DJ Boring, El Mundo (live), Elisabeth. & Franklin de Costa, Emiel van den Dungen, Enzo Siragusa, Esposito & Nadje, Eulenspiegel, Extrawelt (live), Frank Heise, G-Man, Hari & Spielplatz, Hyperforce, Innellea (live), Jim Nastic, Jovan Feuerstacke, Kosme, Lazare Hoche, Leo Pol (live), LofT, Maik Yells & Ed Herbst, Mal, Markus Homm, Matt Hardy +1, Mihai Popoviciu, Mountain People, MXM & Pavel, Neal White (live), Nici Faerber, Nikolas Noam, Phreaks Of Visions (live), Piotr Bejnar (live), Porter, Radio Slave, Reuse & Kreme, Rodriguez Jr. (live), Roman Flügel, Romano, Session Victim (live), Shacke One, Sid, Skinnerbox (live), stevn.aint.leavn, Sven Weisemann, Tecture, The Trouble Notes, Tobi Neumann, Truncate, Zigan Aldi

Tickets: ab 92,70€

Bagicz

78-100 Kołobrzeg

Polen