Foto: Julian Farina (Marco Carola/Music On)

Marco Carola hat bekanntlich nicht nur Pläne, sondern setzt sie auch durch. Music On Ibiza ist das wohl beste Beispiel dafür. Mittlerweile in der siebten Saison angekommen, haben sich die Freitage im Amnesia mittlerweile als erstklassige Adresse für House- und Techno-Fansc etabliert. Das liegt auch an den fein kuratierten Line-Ups, die neben Music On-Regulars frische Namen mit alten Hasen zusammenbringen. Im Club Room sorgen am kommenden Freitag, dem 08. Juni 2018, Paco Osuna, Carlo Lio und Pig & Dan für eine saftige Portion Techno, während Carola sich auf der Terrace mit einem ganz besonderen Gast: Green Velvet alias Cajmere kommt extra aus dem Lalaland angereist, um Ibiza den „Percolator“ beizubringen. Das allein ist ja ein mehr als schlagendes Argument dafür, warum Music On die Insel nach und nach für sich einnimmt.



Music On Ibiza

08. Juni 2018

Line-up: Marco Carola, Green Velvet, Paco Osuna, Carlo Lio, Pig&Dan

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spanien