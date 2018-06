1. Barker – Debiasing EP (Ostgut Ton)

Die erste Solo-EP des langjährigen Leisure System-Kurators Sam Barker lässt DJ-Herzen höher schlagen. Durch den Verzicht auf Kick, Snare und Clap ergeben sich enorm vielseitige Einsatzmöglichkeiten hinter den Decks, um mit den passenden DJ-Tools die auftreibenden Melodiebögen der Tracks so richtig in Szene zu setzen. Die unterschwelligen Detroit-Verweise auf A1 und B1 erinnern an die Built-ups des Underground-Resistance-Klassikers „Journey Of The Dragons“ oder die Timeworm-EP von 2030, während A2 nostalgisch das Berlin der Nullerjahre, etwa Dntel im Superpitcher-Remix zurück ins Gedächtnis ruft. (Felix Hüther)