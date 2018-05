3. Simple Symmetry – Beginners Guide To Magic EP (Disco Halal)

Die Moskauer Brüder Sasha & Sergey Lipsky alias Simple Symmetry hatten vergangenes Jahr mit dem herrlich orientalischen „Plane Goes East“ ihren Einstand auf Disco Halal. Ihr Beginners Guide To Magic setzt jetzt da an, wo sie zuvor mit Voodoo Your Ex aufgehört hatten. Druckvollere Bässe, weniger ausladende Melodien, mitunter tribalistischer Beat und die eine oder andere beschwörende Stimme über Kehlkopfgesang. Das alles aber so gut dosiert, dass es höchstens geringfügig albern erscheinen könnte. Die Mischung überzeugt jedenfalls. (Tim Caspar Boehme)