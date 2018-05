Foto: Florian Genz (Docklands)

Rund 100 Artists in neun verschiedenen Locations auf insgesamt 15 Open-Air- und Indoor-Floors: Das Docklands lässt nichts anbrennen. Am 09. Juni sind unter anderem Dominik Eulberg, Stephan Bodzin und Charlotte de Witte auf der Main-Stage zu sehen, anderswo spielen Kollektiv Turmstrasse, DJ Tennis, Moonbootica und Oliver Schories auf. Die Musikdurstig-Stage bietet neben Claptone und Andhim sogar eines der raren DJ-Sets der Monkeytown-Helden Modeselektor. Auf dem neuen Coconut Beach am Stadthafen 2 wird also mit sommerlichem House und satten Grooves für beste Stimmung gesorgt bis die Nacht anbricht – und dann ist noch lange nicht Schluss. Lässt also nichts zu wünschen übrig, oder? Ach ja, eins fehlt noch: Tickets.

Gemeinsam mit Musikdurstig verlosen wir 2×2 Festivalpässe für das Docklands Festival mit Modeselektor, Charlotte de Witte, Dominik Eulberg und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Montag, den 28. Mai 2018 eine Mail mit dem Betreff Docklands an gewinnen@groove.de!



Docklands Festival 2018

09. Juni 2018

Main: Luna Tom b2b Christopher Noble, Dominik Eulberg, Oliver Koletzki, Charlotte de Witte, Pan-Pot, Stephan Bodzin (live)

Canalstage by Musikdurstig: Junge Junge, Ante Perry, Aka Aka feat. Thalstroem, Claptone, Andhim, Modeselektor (DJ Set)

Treestage by Jägermeister: Peddy West, Thorsten Karger, Cutmaster Jay & Khetama, Juliet Sikora, P.A.C.O., Oliver Schories, Aka Aka

Heaven Beachhouse by Dockland: Ante Perry, Mousse T., Robosonic, Moonbootica, Dennis Herzing

Fusion by Dockland & Monopark: MGness, Steve Stix, Butch, Kollektiv Turmstrasse, DJ Tennis, Lars Nielsen b2b Kai Lorenzen

Fusion Box by The Classics: Harry Bee b2b BATA, Joey Chicago, Tom Maverick b2b Sven Kerkhoff, The Classics Allstars

Fusion Basement by Lebe lieber Dezibel: Andre Knubel, Sophie Nixdorf, Kareem, Jan Barco

Fusion Garten by Dissonanz: Max & Morris, Earthscape

Conny Kramer by Dockland & Warsteiner: Cali Boom, Magit Cacoon, Magdalena, Simion, Max Fleischhacker

Tickets: ab 46€

Hafenplatz

48155 Münster