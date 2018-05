Foto: Katja Ruge (Âme)

15 Jahre ist es her, da meldeten sich Frank Wiedemann und Kristian Rädle erstmals unter dem Namen Âme zu Wort und viel ist seitdem passiert. „Rej“ wurde ein Techno-Welthit, Innervisions ein erfolgreiches Label und aus dem Duo ein eingespieltes Team, das seine Kernkompetenzen aufs Auflegen, Live-Sets und nicht zuletzt auch aufs Studio sorgsam verteilt. Nun melden sich die beiden mit ihrem ersten Longplayer seit der 2004 veröffentlichten Compilation Âme zurück. Dream House erscheint am 01. Juni 2018 auf dem eigenen Imprint und widmet sich einer Klangarchitektur, die vor allem Richtung siebziger und achtziger Jahre schielt. Neben Stippvisiten Planningtorock und Jens Kuross überrascht es da auch weniger, dass Wiedemann und Rädle für die Platte auch die quietschfidele Krautlegende Hans-Joachim Roedelius und die nicht minder aktive Gudrun Gut ins Boot geholt haben. Ebenso auf Dream House ist Matthew Herbert zu hören, der am Opener „The Line“ mitgewirkt hat, dessen heute veröffentlichtes Video die gängige Dark-Ästhetik mit einer Prise Okkultismus zusammendenkt. Mehr zu den Hintergründen und der Entstehungsgeschichte des Albums könnt ihr in der aktuellen Ausgabe der Groove erfahren.



Stream: Âme – The Line feat. Matthew Herbert



Âme – Dream House (Innervisions)

01. The Line ft. Matthew Herbert

02. Queen of Toys

03. Gerne ft. Gudrun Gut

04. Deadlocked ft. Roedelius

05. Blind Eye ft. Planningtorock

06. Positivland

07. Helliconia

08. Futuro Antico

09. No War

10. Give Me Your Ghost ft. Jens Kuross

11. Oldorado

Format: 2xLP, Box Set, CD, digital

VÖ: 01. Juni 2018