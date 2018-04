Video: Oneohtrix Point Never/Warp

In einer Zeit, in welcher Videocontent die Newsfeeds dominiert, sticht kaum noch etwas heraus. Die manchmal komplett surrealistischen, immer aber bizarren Videos, die Daniel Lopatin seiner Musik nebenan stellt, machen da definitiv die Ausnahme. Für den Song „Black Snow“ von seinem kommendem Oneohtrix Point Never-Album Age Of, das am 01. Juni 2018 auf Warp erscheint, hat der US-Amerikaner nun selbst Regie geführt. Die sanfte Autotune-Ballade wird mit teils verstörenden Bildern kontrastiert: Ein Mutant mit Mozartperücke schraubt im stillen Kämmerlein an Musik, bis sein Arbeitsplatz von der Behörde für biologisches Gefahrengut unter Quarantäne gestellt wird. Was bleibt da schon anderes übrig, als mit dem Geigenbogen sanft über ein Bild des Erdballs zu streichen, während fünf Tänzerinnen in Baywatch-Anzügen zwischen Biohazard-Tonnen Line Dance steppen. Eine Allegorie auf männlichen Geniekult, den Zerstörungswahn im Anthropozän? Wir wissen es nicht, sind aber wie immer (un-)angenehm fasziniert von diesen Bildern.

Wir präsentieren das Video zu Oneohtrix Point Nevers „Black Snow“ als exklusive Premiere!



Video: Oneohtrix Point Never – Black Snow



Oneohtrix Point Never – Age Of (Warp)

01. Age Of

02. Babylon

03. Manifold

04. The Station

05. Toys 2

06. Black Snow

07. myriad.industries

08. Warning

09. We’ll Take It

10. Same

11. RayCats

12. Still Stuff That Doesn’t Happen

13. Last Known Image of a Song

Format: 2LP, CD, digital

VÖ: 01. Juni 2018