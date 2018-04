Foto: Unbekannt (Daft Punk)

1998 befanden sich Daft Punk – ihr Debütalbum Homework war ein Jahr zuvor erschienen – auf dem vorläufigen Höhepunkte ihrer Karriere. Als DJs legten sie damals in Clubs wie New Yorks Twilo und dem El Divino auf Ibiza auf. Ihre Sets bestanden aus Eigenproduktionen, den Platten befreundeter französischer Musiker wie Cassius oder Buffalo Bunch und vor allem US-amerikanischen Vocal-House wie zum Beispiel Romanthonys „Up All Nite“, mit dem sie zwei Jahre später auf „One More Time“ zusammenarbeiten sollten.