Foto: David Holderbach (MDRNTY Cruise)

An ungewöhnlichen Festivalformaten mangelt es dieser Tage kaum noch, die wenigsten aber können sich fest etablieren. Das MDRNTY-Team allerdings spezialisierte sich vor zehn Jahren auf ausgefallene Events und lässt seinen Cruise zwischen dem 10. und 13. Juni zum mittlerweile zweiten Mal in See stechen. Von Genua aus geht es über Korsika nach Sardinien und zurück in die italienische Hafenstadt – viel Zeit für Sightseeing an Land bleibt allerdings nicht. Warum auch, denn das Line-Up lädt genauso zum Verweilen auf Deck ein wie der All-Inclusive-Service an Bord und das breite Rahmenprogramm, das Film-Screenings ebenso umfasst wie von Musik bespielte Yoga-Sessions.

Das Line-Up lässt ebenso wenige Wünsche offen. Nachdem unter anderem Ricardo Villalobos, Black Coffee, Stephan Bodzin, Dana Ruh, Lazare Hoche und Mathew Jonson bestätigt wurden, legt MDRNTY nun nach und verkündete eine Kollaboration mit HYTE, die unter anderem Cassy, Matthias Tanzmann, Pan-Pot und Alan Fitzpatrick mit an Deck bringen. Mehr als nur ein Segeltörn also.



MDRNTY Cruise 2018

10. bis 13. Juni 2018

Line-Up: Ricardo Villalobos, Black Coffee, Stephan Bodzin, Apollonia, Andrey Pushkarev , Audiofly, Behrouz, Culoe De Song, Eagles & Butterflies, Hyenah, Ion Ludwig (live), Jan Blomqvist (live), Matthew Dekay, Osunlade, Patrice Baumel, SIT (Cristi Cons & Vlad Caia), Alci, Archie Hamilton, CAP, DJ Reas, Djebali, Edu Imbernon, Giorgio Maulini, Herodot, James Mc Hale, Jon Charnis, Lazare Hoche, Dana Ruh, Lunar Disco, Mathew Jonson (live), Mihai Pol, Nima Gorji, Suciu, Alan Fitzpatrick, Animal & Me (Live), Cassy, D.A.L.I., DJ Skizzo, Chaim, Guti (live), Ilario Alicante, Jenia Tarsol, Laila M, Marco Faraone, Martin Buttrich, Matthias Tanzmann, Pan-Pot, Sofia Rodina, Vincenzo D’Amico, Yaya

Tickets: ab 899€

Genua – Korsika – Sardinien – Genua