GROOVE CD 81 (Mai/Juni 2018)

01. Deadbeat – Martin

02. Matt Karmil – Morals

03. DJ Koze – Illumination (feat. Róisín Murphy)

04. Luca Lozano – Enter Jericho feat. Omega III (Groove Edit)

05. Jasper Wolff & Maarten Mittendorff – Astrava

06. Perel – Die Dimension

07. Kenneth Scott – Let’s Go Program Thomas (The Exaltics Remix)

08. Anthony Rother – Me Myself Into The Future (Short Version)

09. Aera – Flowers Under Water

10. Mouse On Mars – Parliament Of Aliens Part II

Zusammenstellung: Thilo Schneider

Cover-Gestaltung: Akoaki „The Mothership“

Stream: Groove CD 81 (Preview)