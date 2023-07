Die Groove DJ-Charts mit Alan Fitzpatrick/3STRANGE, Ey.Rah, Flavia Laus, Formant, Nawaz und NEUX

Alan Fitzpatrick/3STRANGE

Alan Fitzpatrick/3STRANGE (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

Simina Grigoriu – Mental Warfare [We Are The Brave]

RUIZ 0SCI – Crunch Crush (Groovecore Mix) [Suara]

Hybrasil – Celestial Sphere [We Are The Brave]

Hitam – Uxuxhumana [Somov Records]

Ryan Clover – Departure [Kneaded Pains]

DJ Dextro – Free Mind (Original Mix) [UNCAGE]

Alex Jones – Rain & Sand [Apex Faction]

Flug – Blurry Thoughts [MindTrip]

Oliver Henry – From The Ashes [Apex Faction]

Barry Can’t Swim – Sunsleeper [Ninja Tune]

Alben/Compilations

Fred again.. – Actual Life 3 [Atlantic]

Noel Gallagher – Council Skies [Sour Mash]

Bonobo – Fragments [Ninja Tune]

Ey.rah

Ey.rah (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Various Artists – Drill EP [Demian Records]

OKTOBR – Year 536 [Autonome Records]

Fresko – Pulse [Planet Rhythm]

Bozd – Less than 10 EP [Self-released]

Exium – Unknown Form [Void+1]

Draugr – Fury [Wrongnotes]

Jin-Su – Tiger Lily [Room Trax]

Loek Frey – Add Interaction EP [Omen Wapta]

Dejan (SE) – Glasovni Istine [Self-released]

Askkin – 1st Stratum [Maison Close Records]

Alben/Compilations:

The Roots – Illadeplh Halflife [Gessen Records]

Various Artists – From Our Future Selves [ygam]

Various Artists – Terrasonic Vol. 1 [A-Biotic]

Flavia Laus

Flavia Laus (Foto: Presse)



Reeko – Confront The Serpent [Samurai Music]

VSK – Codici e Figure [47 2.0]

Finalversion3 – Llançols de Vidre [Subsist & Faith Disciplines]

Ireen Amens – Our Body [Tresor Records]

Dynamic Forces – Born [MORD]

Inigo Kennedy – Battle Scars [Asymmetric]

Annika Wolfe – Industry Plants (Not Your Toy Mix) [CRISIS OF MAN]

Dejan (SE) & The Unborn Child – Sinergija [illusoriska takter]

Kerrie – Theta State [Blueprint Records]

Alben/Compilations:

Tzusing – Green Hat [PAN]

Giant Swan – Giant Swan [Keck]

Hiro Kone – Pure Expenditure [DAIS Records]

Formant

Formant (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Divide – Ellisse [Evod Music]

Evigt Mörker – Två Portar [Northern Electronics]

D-Leria – Junglism [Semantica Records]

Conceptual – A weird dream a day [Semantica Records]

The Sixth Sense – Blind [Warok Music]

JakoJako – Kambo (Kangding Ray Remix) [System Revival Records]

Aa Sudd – Pselum [Midgar Records]

Luigi Tozzi – Suspiria (Evigt Mörker Remix) [NON Series]

Mike Parker – EM Pattern [Spazio Disponibile]

Konduku – Hayal [Bitta]

Alben/Compilations:

Irazu – Anything Exist Anymore [Semantics Records]

Reeko – Your Private Hell Vol. 1 [Mental Disorder Records]

Various – Mord x RYC [Mord Records]

Nawaz

Nawaz (Foto: Presse)



Tracks/EPs:

Jeans – A Reference To The Form of Features [De Rio]

Ver – Yautja [RDG Tribe]

Laima Adelaide – I [Secuencias Temporales]

Distant Echoes – Weird Attractions [NON Series]

Luigi Tozzi – Aztlan [NON Series]

Pianeti Sintetici – Terraelis [Hypnus]

Spekki Webu – Celtron Lifeform [Beyond the Bridge]

Katatonic Silentio – To [Delsin Records]

Daniel(i) – Carabus [twelve]

Sindh – Kobe Mondi [Lowless]

Alben/Compilations:

Floid – Yayomia [Omen Wapta]

VA – Terrasonic Vol. 1 [A-Biotoc]

Redray – Grafiti Tapes #13 [Klasse Wrecks]

NEUX

NEUX (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Fractions – Hater Squad [Monnom Black]

Tensal – Alien Sapphire [ARTS]

Skee Mask – A14 vs CB [Ilian Tape]

Messiahwaits – Saint [MHz]

Ricardo Gardena – Spiteful Behaviour [Illegal Alien]

Notzing – To induce To Dance (Oscar Mulero Deconstruction) [Edit Select]

Juro – Divide [HAYES]

Stenny – Wipe Out [ILIAN TAPE]

Rita Maomenos – Murderous Femmes [Diffuse Reality]

Pessimist – Inner Circle [Osiris Music]

Alben/Compilations:

The Advent – Shadows [MORD]

Altinbas – Second Wind [Observer Station]

Gacha Bakradze – Pancakes [Lapsus]