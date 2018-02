3. Silent-One – Lost Souls EP (Intimate Silence)

Ambient, Ambient, Ambient. Pünktlich zum 40. Geburtstag des von Brian Eno geprägten Begriffs ist das schwammig umrissene Genre in aller Munde, worin 2018 allerdings seine Funktion besteht, darüber scheiden sich weiterhin die Geister: Feierabendeskapismus oder doch soziale Praxis? Im besten Falle vielleicht beides. Beim Label Intimate Silence zumindest steckt diese Synthese bereits im Namen und auch das erste Vinyl-Release von Betreiber Silent-One schlägt genau in diese Kerbe. Das From Another Mind-Mitglied präsentiert im genreunüblichen Kurzformat wie schwebende Soundscapes mit schwirrenden Chorelementen, morbiden Synthie-Tupfern und Vocal-Samples zu einem allumfassenden Gesamtpaket verschnürt werden können. Das funktioniert zuhause auf der Couch im Halbdunkel sicherlich genauso gut wie unter der gedimmten Deckenbeleuchtung einer umfunktionierten Industriehalle. (Kristoffer Cornils)