Zuerst erschienen in Groove 170 (Januar/Februar 2017).

25 Jahre sind vergangen, seitdem DJ Pierre mit „Muzik“ den ersten von zahlreichen Tracks veröffentlichte, die unter dem Markenzeichen Wild Pitch bekannt werden sollten. Es waren Stücke von langer Spieldauer, in denen der heute 53-Jährige Soundschicht auf Soundschicht legte. Bereits 1987 hatte der gebürtige Chicagoer gemeinsam mit seinen Phuture-Kumpels Spanky Smith und Herb Jackson mit „Acid Trax“ einem ganzen Genre seinen Namen gegeben. In diesem Jahr hat DJ Pierre, der inzwischen in Atlanta lebt, einige seiner alten Wild-Pitch-Tracks neu aufgenommen. Daraus wurde das Album Wild Pitch: The Story.